Токио, , 07:55 — REGNUM Восемь ведущих японских автопроизводителей в 2020 финансовом году (завершился в марте 2021 года) сократили общий объём выпуска на всех своих производственных площадках на 12,1% по сравнению с показателем 2019 года. Об этом со ссылкой на источники в отрасли 29 апреля сообщает газета Asahi.

Всего в мире в отчётный период было изготовлено около 23,4 млн японских автомобилей.

На необходимость сократить производство повлияло падение спроса из-за пандемии нового коронавируса и повсеместного введения карантинных ограничений. Падение объёма выпуска затронуло все японские компании, включая занимающую лидирующие позиции корпорацию Toyota Motor. Больше других потеряла компания Mitsubishi Motor, производство которой сократилось более чем на 39%.

Как сообщало ИА REGNUM, российские дилеры Mitsubishi по итогам 2020 года продали на 30% меньше автомобилей японской марки, чем в 2019 году.

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