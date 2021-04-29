Салехард, , 07:46 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) выявлены нарушения при эксплуатации причальной набережной речного порта. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Установлено, что ООО «Уренгойский речной порт» не было организовано надлежащее наблюдение за техническим состоянием причальной набережной, а также недобросовестно вёлся паспорт гидротехнического сооружения. На причале отсутствовал плакат со схемой эксплуатационных нагрузок, что могло привести к нарушениям технологии его использования при производстве погрузочно-разгрузочных работ.

Судом на ООО «Уренгойский речной порт» наложен штраф по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ («Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности»). В результате принятых мер нарушения закона устранены.