Веллингтон, , 07:46 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 на территории Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 168 километрах к северо-востоку от города Гисборн. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля землетрясение магнитудой 5,7 произошло на территории Аргентины. Очаг сейсмособытия находился в 7 километрах к юго-западу от города Андакольо на глубине 126 километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало.

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