Казань, , 07:43 — REGNUM Налоговая служба обратилась с банкротным иском к АНО «Молодёжный центр «Ак Барс», который позиционирует себя как современный культурно-спортивный комплекс, расположенный в Казани. Иск пока к призводству арбитражем Татарии не принят, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к АНО подано управлением Федеральной налоговой службы по республике 27 апреля 2021 года. Сумма претензий — 2 797 202,26 рубля. Иск фигурирует как заявление «о признании отсутствующего должника банкротом».

По данным с официальной страницы в соцсетях в структуру центра входят два основных блока — концертный и спортивно-оздоровительный.

По данным ЕГРЮЛ, АНО учреждено в августе 2003 года и ведёт деятельность учреждений культуры и искусства. В июле 2020 года собственником стало ООО «Полёт», но в феврале 2021 года данная фирма была ликвидирована. Директор АНО с 2019 года — Руслан Мухамедзянов.