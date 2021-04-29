Бузулук, Оренбургская область, , 07:42 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области из незаконного оборота изъято две крупных партии алкогольной продукции, общий объем которой составил около 3 тонн, сообщили 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, в рамках обыска в доме 57-летнего местного жителя обнаружено и изъято 2430 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых бутылках, 530 литров алкоголя в стеклянных бутылках и 1244 пачки немаркированной табачной продукции.

В доме 49-летнего бузулучанина также во время санкционированного обыска обнаружено 1280 литров алкогольной продукции в пластиковых бутылках и 105 литров в стеклянных бутылках.

После проверки по данным фактам будет принято процессуальное решение.