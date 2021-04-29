Новосибирск, , 07:41 — REGNUM За нарушения требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима новосибирцам грозит штраф. Об этом предупреждает департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города.

«В связи с повышением пожарной опасности и резким увеличением количества пожаров в результате неконтролируемого пала сухой травы и сжигания мусора на территории города Новосибирска с 28 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период категорически запрещено использование открытого огня, а именно: разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ», — уточнили в городской администрации.

За нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрено значительное увеличение размера штрафа: на граждан — от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.