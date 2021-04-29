Анкара, , 07:37 — REGNUM Турция рассматривает Армению как угрозу для Азербайджана и региона в целом, заявил 28 апреля спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По его словам, Армения оккупировала территорию Азербайджана в течение 30 лет, что якобы подтвердили в Совбезе ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Шентоп добавил, что этого было достаточно для того, чтобы «Турция встала на сторону Азербайджана» во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

«Мы, не колеблясь, берем на себя инициативу по разрешению споров в нашем регионе и в мире, — объявил спикер турецкого парламента. — Турция считает, что Армения, представляющая угрозу для Азербайджана и региона, является государством, действующим безответственно».

Как сообщало ИА REGNUM, новое обострение конфликта в Нагорном Карабахе завершилось подписанием 9 ноября 2020 года соглашения о прекращении всех боевых действий Азербайджаном и Арменией, ключевую роль в переговорах сыграла Россия. Турция, в свою очередь, занимала активную позицию на стороне Азербайджана, фактически добиваясь силового решения конфликта.