Улан-Удэ, , 07:35 — REGNUM В 2020 года в Бурятии число малых и средних предпринимателей выросло на 882 и превысило 29,4 тыс. субъектов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такие цифры назвал в докладе уполномоченный по защите предпринимателей в регионе Чингис Матхеев.

По его словам, это произошло на фоне сокращения числа малого и среднего бизнеса в целом по стране на 3,9%. По данным на январь 2021 года численность работников в этой сфере в республике достигла 57,5 тыс. человек.

Выросло также число обращений в адрес омбудсмена, причём, почти в два раза. Почти четверть из них связаны с налоговыми вопросами.

«Стабильный рост количества обращений с одной стороны, наверное, демонстрирует повышение востребованности института Уполномоченного и доверия к нему. Но с другой стороны в большей степени вызван коронавирусом, а также говорит, что бизнес Бурятии часто сталкивается с проблемами», — отметил уполномоченный.