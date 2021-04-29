Кемерово, , 07:34 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 29 апреля, за прошедшие сутки выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 67 случаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«Кемерово — 23, Новокузнецк — семь, Осинники — пять, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Юрга — четыре, Березовский — три, Калтан — три, Междуреченск — три, Кемеровский МО — три, Анжеро-Судженск — два, Промышленновский МО — два, Таштагольский МР — два, Мариинский МР — один, Новокузнецкий МР — один, Чебулинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 56 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 35 099 случаев заражения коронавирусом, 33 891 человек выздоровел, 664 пациента скончались.