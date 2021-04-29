Барнаул, , 07:32 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 29 апреля от коронавируса привились уже 186 170 человек (+ 4336 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 74 563 человека (-638 за последние сутки) получили первую прививку и 111 607 человек полностью привиты (+4874 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в регион поступило уже 250 587 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2.

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