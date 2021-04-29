Оренбург, , 07:30 — REGNUM В Оренбурге принято решение об ограничении доступа в Дом офицеров на ул. Советская. Причиной стало плачевное состояние здания. Приказ об ограничительной мере издала Инспекция госохраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

Добавим, здание Дома офицеров является объектом культурного наследия регионального значения. В приказе говорится, что ограничение вводится в интересах сохранения памятника архитектуры, также из-за ухудшения состояния объекта. Попасть в здание имеют право собственники, его представители, а также представители контролирующих органов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее ФГУ «Дом офицеров Оренбургского гарнизона» судился с ООО «ЗападноАбдулинО». Истец указывал, что соседство с котлованом, вырытым в начала 2000-х годов для строительства торгово-административного комплекса «Атриум» опасно: здание начинает разрушаться, на нем появляются трещины. Суд обязал закопать котлован возле Дома офицеров. Однако решение до сих пор не исполнено.

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