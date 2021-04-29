Ульяновск, , 07:28 — REGNUM В Ульяновской области вступил в силу обвинительный приговор в отношении 20-летнего парня, которому инкриминировали похищение человека и нападение на сотрудника Росгвардии. Он получил четыре года колонии, сообщает региональная прокуратура.

Следствием установлено, что 29 апреля 2020 года в Ульяновске фигурант уголовного дела организовал встречу со знакомым и, обвинив его в наркоторговле, вместе с двумя неизвестными сообщниками побил пострадавшего и потребовал 100 тыс. рублей.

По данным правоохранителей, потерпевшего вывезли в лес, где, пытая, заставили его выплатить часть суммы.

Следствие также установило, что при задержании 22 июня 2020 года злоумышленник дал команду «фас» своей бойцовской собаке (американский стаффордширский терьер), а затем несколько раз ударил сотрудника СОБР управления Росгвардии.

Суд признал мужчину виновным в серии преступлений — вымогательстве, похищении человека, применении опасного для жизни насилия. Решением суда ему назначено четыре года колонии. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, которых подозревают в похищении человека, удержании его в гараже и вымогательстве 50 тыс. рублей. Следствие предварительно установило, что фигуранты уголовного дела заподозрили потерпевшего в краже оборудования из гаража, в котором накануне работали.

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