Киев, , 07:27 — REGNUM Идею встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в Крыму представило 28 апреля издание «depo.ua».

Журналисты считают, что в ходе этого мероприятия украинский лидер мог бы заявить о том, что Крым якобы принадлежит Украине. Авторы инициативы предположили, что, несмотря на возможный скандал после этого заявления, рейтинги Зеленского стали бы расти.

Они также допустили, что президент Украины не решится посещать Крым или Москву, а согласится провести встречу на нейтральной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские власти не будут приглашать Владимира Путина в Киев для переговоров с Зеленским.

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