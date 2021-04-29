Кызыл, , 07:26 — REGNUM Власти столицы Тувы Кызыла отменили проведение парада-шествия, посвящённого празднику весны и труда 1 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решение было принято по рекомендации главного санврача по республике.

При этом предприятия и организации республики могут направить видеосюжеты о своей деятельности с праздничным обращением к жителям. Ролики будут опубликованы на официальных ресурсах мэрии города.

Напомним, в период майских выходных на территории дачных обществ Кызыла будут открыты дополнительные пункты вакцинации. Так, местные жители смогут привиться на территории автостоянки, на конечной остановке общественного транспорта, в двух магазинах.

Читайте также: В Кызыле пункты вакцинации откроют на автостоянке и автобусной остановке