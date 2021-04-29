Барнаул, , 07:25 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 29 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2957 человек, причём шесть из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 970 человек, +22 за последние сутки) и ОРВИ (28 755 человек, +51 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 226 (-1 за последние сутки), из них 83 (за последние сутки данные не изменилось) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2439 детей (+6 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (49 588 человек, +79 за последние сутки) новый вирус победили 44 442 человека (+72 за последние сутки).

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