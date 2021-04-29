Нью-Дели, , 07:23 — REGNUM В Индии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 18 млн, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

В частности, за прошедшие сутки Индия вновь обновила рекорд по числу выявленных носителей SARS-CoV-2 — за последние 24 часа выявили 379 257 пациентов. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике достигло 18 376 524.

Также за 28 апреля на индийской территории скончались 3645 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Индии от осложнений COVID-19 умерли 204 832 человека. При этом в настоящее время в республике числится более 3 млн активных случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия пообещала оказать гуманитарную помощь Индии в борьбе с коронавирусной инфекцией. 29 апреля уже два транспортных самолета МЧС РФ с лекарствами и медицинским оборудованием приземлились в аэропорту индийской столицы Нью-Дели.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй самолёт МЧС России с гуманитарным грузом приземлился в Индии