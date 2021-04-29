Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 60 спутниками Starlink на борту 28 апреля успешно стартовала с космодрома Космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Трансляция запуска ведётся на сайте SpaceX.

При запуске, который состоялся в 23:44 по времени Восточного побережья США (06:44 мск 29 апреля), уже в седьмой раз использовалась первая ступень ракеты-носителя Falcon 9. Предполагается, что ступень, после отделения, в очередной раз в автоматическом режиме приземлится на платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Напомним, что SpaceX формирует группировку своих спутников на орбите для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Планируется, что общее число спутников Starlink, масса которых не превышает 500 кг, составит порядка 12 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink можно будет использовать с помощью мобильных станций до конца 2021 года.

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