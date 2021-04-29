Бердск, Новосибирская область, , 07:21 — REGNUM В Бердске отменили основные массовые мероприятия, приуроченные к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

В мэрии уточнили, что в День Победы не будет парада, концерта и праздничного салюта на площади. Акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн формате, а поздравления и вручения подарков ветеранам — в форме личного приёма с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Меры приняты по рекомендации Роспотребнадзора.

«9 мая в 12:00 пройдёт «Час памяти» у Мемориала Славы с возложением цветов к Вечному огню и концерт на ступенях историко-художественного музея. Локальные праздничные программы запланированы во дворах, Бердском политехническом колледже, Городском доме культуры, парке Победы и на территории ТОСов», — отметили в городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, также в городе отказались от проведения традиционного первомайского шествия.

Читайте также: В новосибирском Бердске отменили первомайское шествие