Якутск, , 07:25 — REGNUM В Якутии майские праздники в традиционном формате проводить не будут, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Отмечается, что в Якутии эпидобстановка по коронавирусу не улучшается, более того наблюдается определённый рост числа зараженных.

«Майские праздничные мероприятия пройдут с максимальным применением дистанционных информационных технологий. Праздничные фейерверки, культурно-массовые и развлекательные мероприятия отменены. Участие ветеранов и лиц старше 65 лет в массовых мероприятиях в обязательном порядке должно быть исключено. Им должна быть предоставлена возможность участия в праздничных мероприятиях в дистанционном онлайн формате», — пояснили в правительстве Якутии.

Также глава республики Айсен Николаев поручил обеспечить проведение Пасхи с соблюдением строгих ограничительных мер. Допуск в церкви и мечети должен вестись с учётом определённого количества людей для соблюдения социального дистанцирования.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирска попросили горожан соблюдать меры предосторожности во время пасхального богослужения в храмах.