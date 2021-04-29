Иркутск, , 07:19 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2343 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 29 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 66 204 человека (+134 за последние сутки). Госпитализированы 1180 пациентов (-7 за последние сутки). Выздоровели 64 240 пациентов (+140 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 272 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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