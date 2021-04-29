Улан-Удэ, , 07:18 — REGNUM В апреле в Бурятии участились случаи травмирования детей у себя дома. Об этом написала на своей странице в «Фейсбук» уполномоченный по правам ребёнка по регионе Наталья Ганькина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В двадцатых числах апреля дети двух и пяти лет получили термические ожоги. Один ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком, находясь дома, а другой обжегся кипятком, находясь в бане», — отметила она.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Омбудсмен напоминает, что дом не является безопасным местом для ребёнка, поскольку он способен причинить себе вред самыми разными способами. При этом многие несчастные случаи происходят, когда дети находятся в квартире с родителями. В связи с этим Наталья Ганькина призвала взять безопасность детей в быту под контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля полуторагодовалый ребёнок в Кызыле пролил на себя горячий суп. В тот же день его госпитализировали с ожогами более 55% тела. Несмотря на усилия врачей, 20 апреля он скончался.

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