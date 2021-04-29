Тоцкое, Оренбургская область, , 07:15 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор по делу о смерти солдата в Тоцком военном гарнизоне. Виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей признан мендик, сообщают СМИ.

Как утверждают родственники солдата, парень служил в армии медбратом, лечил сослуживцев от пневмонии в итоге в феврале 2020 года заразился сам. В гарнизонной больнице молодому человеку ввели лекарство, на которое у пациента была аллергия. Солдат умер от анафилактического шока, отмечает портал 59.RU.

Суд назначил врачу наказание в виде ограничения свободы в течение двух лет и лишил права в течение также двух лет заниматься деятельностью, связанной с медицинским обслуживанием населения. Матери погибшего парня медик должен выплатить 15 тыс. рублей в качестве компенсации за поминальный обед. Приговор не вступил в законную силу.