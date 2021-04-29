Бердск, Новосибирская область, , 07:14 — REGNUM В Бердске 1 мая пройдёт возложение цветов к памятным доскам, 2 мая — открытие городского парка. При этом традиционное первомайское шествие отменено. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

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Уточняется, что изменения в формате празднования майских праздников связаны с рекомендациями Роспотребнадзора из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, образовательные организации Новосибирской области с 1 по 10 мая в очном режиме работать не будут. Об этом заявил глава регионального минобра Сергей Федорчук.

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