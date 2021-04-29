Москва, , 07:14 — REGNUM В Нагорный Карабах прибыла пятнадцатая колонна Центра гуманитарного реагирования с 420 тоннами гуманитарного груза, предназначенного для жителей Кельбаджарского района. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Пятнадцатая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 20 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Мадагиз — Кельбаджар и обеспечила доставку 420 тонн груза в Кельбаджарский район», — сообщили в оборонном ведомстве.

Российские миротворцы доставили в пострадавший район продукты, строительные материалы и оборудование. Всего за время осуществления миротворческой миссии в Нагорный Карабах передано 2800 тонн грузов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в пункт приёма граждан Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе за помощью в поиске пропавших без вести участников конфликта и решении других вопросов обратилось около 3,6 тыс. человек.

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