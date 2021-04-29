Златоуст, Челябинская область, 29 апреля 2021, 07:11 — REGNUM В Златоусте Челябинской области открыли мемориал памяти погибших пожарных. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Идея его создания появилась в 2018 году. Он появился благодаря активному содействию со стороны бизнесменов и администрации города. Памятник находится на территории 8-й пожарно-спасательной части.
На мемориале размещены фотографии и фамилии пятерых погибших спасателей. Среди них капитан внутренней службы Сергей Райхлин, сержант внутренней службы Сергей Шалагуров, младший сержант внутренней службы Александр Любимов, а также прапорщики Игорь Мурахтин и Олег Рудомётов.