Златоуст, Челябинская область, , 07:11 — REGNUM В Златоусте Челябинской области открыли мемориал памяти погибших пожарных. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Идея его создания появилась в 2018 году. Он появился благодаря активному содействию со стороны бизнесменов и администрации города. Памятник находится на территории 8-й пожарно-спасательной части.

На мемориале размещены фотографии и фамилии пятерых погибших спасателей. Среди них капитан внутренней службы Сергей Райхлин, сержант внутренней службы Сергей Шалагуров, младший сержант внутренней службы Александр Любимов, а также прапорщики Игорь Мурахтин и Олег Рудомётов.