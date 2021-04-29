Курган, , 07:08 — REGNUM В Курганской области собственникам 129 земельных участков, которые не использовали сельскохозяйственные земли по назначению, будет начислен налог за 2020 год по повышенной ставке в 1,5%. Об этом сообщает региональный департамент имущественных и земельных отношений.

Данным собственникам придётся заплатить в бюджет Зауралья дополнительно начисленного налога около 1,2 млн рублей.

В департаменте напомнили, что статьёй 394 Налогового кодекса установлены пониженные налоговые ставки (не более 0,3 процента от кадастровой стоимости участка) в отношении земельных участков сельхозназначения. Если участок, предназначенный для выращивания сельхозпродукции, не используется по назначению, то налоговая нагрузка на собственников увеличивается в пять раз.