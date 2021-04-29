Аккра, , 07:07 — REGNUM Президент Ганы Аддо Данква Акуфо-Аддо запустил инициативу по поддержке национального кинематографа. Об этом глава государства объявил в ходе официального обращения.

По его словам, президентский фонд вложит $25 млн на поддержку национального кинематографа. Акуфо-Аддо выразил уверенность, что эти средства помогут дать толчок к появлению новой кинопродукции в стране, а также создадут около 6 тыс. рабочих мест.

«Ганские кинопроизводители теперь получат доступ к рынкам для продвижения своих фильмов. И я хочу, чтобы эта возможность подстегнула местных режиссеров для создания более креативной и инновационной кинопродукции», — отметил он.

Также Акуфо-Аддо предположил, что развитие кинематографа позволит улучшить туристическую привлекательность Ганы.