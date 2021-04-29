Пенза, , 07:27 — REGNUM В Пензе 2 мая, в день празднования православного праздника Пасхи, организуют дополнительное транспортное сообщение до Восточного кладбища, сообщает пресс-служба городской администрации.

Стоимость проезда составит 27 рублей, без предоставления льгот. Автобус отправится с привокзальной площади «Пенза-I», в районе магазина «Садовита», с 07:00 (мск). Отправление — по мере заполнения автобуса. Кроме этого, до Восточного кладбища следуют автобусы маршрута регулярных перевозок №12 «Пенза-I — Военный городок №2».

ИА REGNUM напоминает, накануне большого православного праздника Пасха Роспотребнадзор напомнил жителям России правила при покупке продуктов питания. В первую очередь надо использовать только свежие, качественные продукты.

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