Сеул, , 07:01 — REGNUM Южная Корея намерена приложить всевозможные усилия для возобновления переговоров между Соединенными Штатами и КНДР, заявил глава южнокорейского министерства объединения Ли Ин Ён в ходе пресс-конференции.

«Наше правительство предпримет усилия для того, чтобы убедить США и КНДР возобновить контакты как можно скорее», — заявил он.

По мнению Ли Ин Ёна, диалог между Вашингтоном и Пхеньяном должен привести к окончательной денуклеаризации Корейского полуострова. При этом министр назвал первую половину 2021 года наиболее благоприятной для переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками продолжат оказывать давление на Иран и Северную Корею. По его словам, ядерные программы Пхеньяна и Тегерана несут угрозу как США, так и всему миру.

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