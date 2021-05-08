«Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» Православные христиане 2 мая 2021 года празднуют величайший праздник — Пасху. Подготовка к ней продолжалась семь недель. Пасха празднуется семь дней — всю неделю, и поэтому эта неделя называется Светлая Пасхальная седмица. Каждый день недели тоже называется светлым. В трансляции ИА REGNUM — обо всём, что связано со СветлымХристовымВоскресением.

Константин Юон. Купола и ласточки. 1921

07:02 29.04.2021 Власти Новосибирска попросили горожан соблюдать меры предосторожности во время пасхального богослужения в храмах. Уточняется, что богослужения рекомендуется проводить в храмах площадью не более 800 кв. м. — при условии ограничения численности людей, находящихся внутри: не более 1 человека на 4 кв. м. Читайте также: Пожилым новосибирцам рекомендовали отказаться от посещения храмов на Пасху

07:25 29.04.2021 В Якутии майские праздники в традиционном формате проводить не будут. Читайте подробнее: В Якутии ввели строгие ограничения на майские праздники и Пасху

07:34 29.04.2021 Стоимость набора продуктов питания для приготовления пасхального кулича в Томской области за год выросла на 16,1%. Читайте также: В Томской области значительно подорожали ингредиенты для пасхального кулича

08:45 29.04.2021 Власти в регионах страны, вслед за мэром Москвы, озадачились мотивацией для вакцинации от коронавируса людей страше 60 лет. Кто-то даёт деньги, кто-то — талоны на питание, а в Хабаровске решили к Пасхе выдать десяток яиц. Читайте подробнее: «Просто дно и смех сквозь слёзы» — раздача яиц за прививку от коронавируса

09:02 29.04.2021 В Пензе 2 мая, в день празднования православного праздника Пасхи, организуют дополнительное транспортное сообщение до Восточного кладбища.

09:04 29.04.2021 В Ульяновской области 2 мая открывается седьмой Симбирский губернский пасхальный фестиваль. В этом году он будет посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского. Подробности в материале: В Ульяновской области пасхальный фестиваль посвятят Александру Невскому

10:20 29.04.2021 Пасха. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

10:55 29.04.2021 В Магаданской области таких беспрецедентных коронавирусных ограничений, как на Пасху в 2020 году, когда службы в храмах проходили без прихожан, в этому году не будет. Подробности в материале: На Колыме Пасху отметят без коронавирусных ограничений

11:44 29.04.2021 Движение транспорта будет ограничено на некоторых улицах около церквей и храмов Уфы из-за празднования Пасхи Христовой. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба городской администрации. Сообщается, что ограничения будут действовать с 18:00 часов 1 мая до 14:00 часов 2 мая текущего года. Подробности в материале: В Уфе на Пасху ограничат движение транспорта около храмов

11:53 29.04.2021 Верущие со свечами в Пасху. Дарья Драй © ИА REGNUM.

12:24 29.04.2021 В Чувашии в этом году праздничные пасхальные богослужения пройдут не за закрытыми дверями, как это было в 2020 году: храмы будут открыты, но при этом будет действовать ряд ограничений. Подробности в материале: Пасхальные богослужения в Чувашии пройдут с ограничениями

12:40 29.04.2021 В Барнауле в ночь на Чистый четверг автоколонна МБУ «Автодорстрой» помыла центральные проспекты и улицы. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, шесть коммунальных дорожных машин смыли водой пыль и грязь с проезжих частей проспектов Ленина, Красноармейского, Социалистического, Комсомольского, Строителей, улиц Молодежной, Димитрова, Мерзликина, Гоголя.

12:42 29.04.2021 Власти в регионах страны, вслед за мэром Москвы, озадачились мотивацией для вакцинации от коронавируса людей страше 60 лет. Кто-то даёт деньги, кто-то — талоны на питание, а в Хабаровске решили к Пасхе выдать десяток яиц. Объявленная минздравом Хабаровского края акция по раздаче яиц вакцинированным от коронавируса пожилым людям вызвала волну обсуждений под постом в Instagram. Хабаровчане по-разному отнеслись к такой инициативе, в большинстве своём они осудили такую раздачу яиц. «Смех сквозь слезы от этой акции», — написала пользователь natalia_lia_27region. Читайте также: «Просто дно и смех сквозь слёзы» — раздача яиц за прививку от коронавируса

12:57 29.04.2021 Алтайский край. В Рубцовском соборе Архангела Михаила в преддверии праздника светлой Пасхи открыли выставку-ярмарку детских поделок. Об этом сообщает «Вести-Алтай». Их своими руками делали воспитанники детских садов и школьники, иногда вместе с родителями. И представили на ежегодный конкурс «Пасхальная радость», который проводит Рубцовская епархия. Причудливые пасхальные яйца из атласных лент, корзинки, цветы, цыплят, кроликов и даже декоративные куличи для своего праздника может купить любой желающий, и даже не обязательно прихожанин храма. За каждую поделку можно заплатить столько, сколько подскажет сердце. Вырученные деньги пойдут на благое дело — помощь больному ребёнку. Такие ярмарки в храме проводят уже шесть лет — на Рождество и Пасху. На собранные средства детям с ДЦП организовывали реабилитационные курсы иппотерапии, закупали специальные книги для незрячих и слабовидящих малышей.

13:04 29.04.2021 В Чите стартовала традиционная благотворительная акция «Пасхальный подарок», целью которой является сбор средств на приобретение пасхальных подарков для тех, кто больше всего нуждается в заботе и внимании, — детей из малообеспеченных семей, подопечных центра «Доверие», маленьких пациентов онкологического диспансера, пожилых людей из Забайкальского социального приюта.

13:06 29.04.2021 По благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с 13 по 19 мая 2021 г. в Барнауле пройдет XV Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России».

13:08 29.04.2021 Борис Кустодиев. Канун Пасхи.

13:09 29.04.2021 В Ново-Тихвинском женском монастыре есть свои оригинальные рецепты пасхальной выпечки. Монахини дают мастер-классы для паломников. Например, они советуют обливать уже готовые куличи растопленным белым шоколадом, а потом украшать свежими ягодами. А кроме того, обязательно испечь из сдобного теста фигурку ягненка. Евангелия, монахиня Ново-Тихвинского женского монастыря: «Почему выпекается агнец? Он символизирует самого Господа. В ветхом завете до Рождества Христова в храм приносили жертву — ягненка. Господь пришел на землю и сам себя принес в жертву. Поэтому мы выпекаем агнцев традиционно и предлагаем также залить его шоколадом». Цитата ОРТ.

13:14 29.04.2021 «Пускай этот Чистый четверг будет «чистым» во всех отношениях! Желаю чистоты в доме, в поступках, в сердце, в мыслях и во всем, что вас окружает! Пусть счастье, добро и любовь ежедневно заполняют вашу жизнь!» — пожелала всем читателям группы «ВКонтакте» Елена Суходольская-Чёрная.

13:15 29.04.2021 Чистый четверг: обычаи и приметы. Очищение — главный смысл этого праздника. В четвертый день Страстной недели необходимо навести порядок в доме и в голове, но прежде — как следует искупаться. Ведь чистота, как известно, залог здоровья — физического и душевного. Плохая примета — оставлять в этот день немытую посуду и замоченное, но нестираное, белье.

13:15 29.04.2021 Куличи Ольга Перегуд © ИА Красная Весна.

13:17 29.04.2021 В Великий четверг Церковь вспоминает Тайную вечерю Господа Иисуса Христа, на которой было установлено таинство Евхаристии, или Причастия, и совершено омовение ног апостолов. Однако название Чистого четверг получил вопреки распространенному мнению о том, что в этот день нужно убирать в доме. Четверг называют Чистым, потому что в этот день все христиане должны очищать свою душу исповедью и освящать Причастием. (Храм святого Симеона Верхотурского г. Перми).

13:18 29.04.2021 В Великий Четверг служится Литургия св. Василия Великого. А вечером служится утреня Великой пятницы с чтением двенадцати отрывков из Евангелия, описывающих страдания Христа. Служба эта так и называется «12 евангелий». Это очень красивая и трогательная служба, во время которой народ стоит в храме с зажженными свечами, а на каждое начало чтения Евангелия бывает колокольный звон. (Храм святого Симеона Верхотурского г. Перми).

13:20 29.04.2021 В связи с празднованием Пасхи в Барнауле запустят ночные трамваи и троллейбусы. Электротранспорт доставит православных на богослужение. По данным городской администрации, четыре трамвайных вагона и два троллейбуса выйдут на маршруты с 2 до 4 часов ночи.

13:22 29.04.2021 Пасхальный Кулич — является незаменимым хлебным символом великого светлого христианского праздника Пасхи. В Ветхом Завете нет ни одного из упоминаний о куличе потому, что история пасхального кулича берет свое начало еще с древних языческих времен. Приготовление пасхальных куличей и их освящение в церкви — является одним из самых древних христианских обычаев. Великая легенда гласит — кулич является символом памяти о Спасителе Иисусе Христе, который был распят. После смерти учителя, его наставники во время трапезы оставляли место Иисуса свободным, и клали туда хлеб. Так возник и существует до сих пор так называемый «церковный хлеб». (Кирилловская сельская библиотека в «ВК»).

13:24 29.04.2021 Православные жители Краснодарского края в этом году не смогут находиться в храмах во время пасхальных богослужений. Решение было принято 29 апреля на заседании оперштаба, сообщили в пресс-службе администрации региона. Читайте также: Православных кубанцев не пустят в храмы на пасхальные богослужения

13:27 29.04.2021 «>"> »Как красивы наше Валдайское озеро и вся наша Земля! Сегодня в «чистый четверг» мне захотелось сделать этот пост и призвать к людям — «Берегите эту красоту, сохраняйте природу! Это наш дом! Пусть нам всем живётся радостно на этой планете!» — пишет Наталья Пантова «ВКонтакте».

13:42 29.04.2021 Во время предстоящих выходных президент России Владимир Путин по традиции посетит пасхальное богослужение. Об этом 29 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Путин на Пасху по традиции посетит празничное богослужение — Песков

13:52 29.04.2021 Смоленская область. 29 апреля в районной детской библиотеке состоялось очередное занятие клуба «Купель» с учащимися 2-а класса Шумячской средней школы им. В.Ф.Алешина. Стало уже хорошей традицией одно из мероприятий посвящать православному празднику — Пасхе. Ребята посмотрели видеофильм об истории праздника, узнали, что яйца, окрашенные в один цвет, назывались крашенками; если на общем цветном фоне обозначались пятна, полоски, крапинки другого цвета — это были крапанки. Еще были писанки — яйца, раскрашенные от руки сюжетными или орнаментальными узорами. Библиотекарь рассказала школьникам о традициях празднования Пасхи в древности и в наши дни. Оживленный рассказ сопровождался загадками, пасхальной викториной, старинными играми «Пузырь», «Раскрути яйцо», а в завершение мероприятия прозвучала пасхальная сценка «Золотое яичко». Цитата со страницы библиотеки в «ВК».

13:55 29.04.2021 Митрополит Вятский и Слободской Марк обратился к кировчанам с просьбой соблюдать меры профилактики распространения коронавируса во время Пасхи. Освящение куличей в субботу, 1 мая, будет проходить на улице весь день. Поэтому прийти к храмам можно будет не только с утра, но и на протяжении дня. Во время богослужений в храмах необходимо носить маски, соблюдать безопасную дистанцию, а в случае недомогания — провести это время в домашней молитве.

14:00 29.04.2021 Библиотека им. И. Д. Василенко МБУ «ЦБС г. Макеевки» Донецкой Народной Республики принимает участие в сетевой акции «Пасхальный сувенир». Пасха — это семейный праздник, когда за одним столом собирается много друзей и родственников, вокруг бегают ребятишки. На Пасху принято делать и дарить друг другу маленькие подарки: пасхальные корзинки с расписными яйцами, куличи, сувениры — пасхальных цыплят, зайчиков и т. д. Особенно интересно участвовать в подготовке к празднику и изготовлении поделок на Пасху своими руками детям. Цитата из «ВК».

14:04 29.04.2021 Петербуржцы старше 65 лет не смогут прийти в храм на Пасху. Как сообщают ЛенТВ24 — Новости, пасхальные богослужения в храмах Петербурга пройдут с соблюдением антикоронавирусных правил. Все актуальные требования Роспотребнадзора останутся в силе. В петербургских храмах на Пасху сохранятся все те же противовирусные меры, которые действовали до этого. Наталья Родоманова, руководитель сектора коммуникаций Митрополии Петербурга: «На службу не смогут прийти петербуржцы и гости города старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания. Им советуют остаться дома. Все прихожане должны будут надеть медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Священнослужителям надзорное ведомство рекомендует регулярно проветривать помещения, обрабатывать антисептиком руки, а также дезинфицировать киоты икон и другие предметы». Уточняется, что, как и в прошлом году, метро Петербурга в пасхальную ночь работать не будет.

14:10 29.04.2021 Саратовская область. Накануне, 28 апреля, в ГАУ СО КЦСОН Ивантевского района «серебряный» волонтер Галина Вязовкина встретилась с детьми из семей СОП, состоящих на обслуживании в центре. В преддверии Светлого праздника Пасхи она рассказала ребятам, как правильно приступить к пасхальной трапезе, а также познакомила ребят со старинными рецептами приготовления куличей. В заключение мероприятия Галина Михайловна подарила каждому ребенку пасхальную игрушку, связанную своими руками и сладкий гостинец.

14:12 29.04.2021 Краснодар. 26 апреля 2021 года в МБОУ ДО ДЮЦ состоялись отборочные просмотры муниципальных этапов 2-х краевых конкурсов: конкурса детских рисунков «И помнит мир спасенный», и изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасха в кубанской семье» среди учащихся образовательных учреждений Краснодарского края. Были представлены работы учащихся 16 образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, лучшие из которых примут участие в конкурсах.

14:17 29.04.2021 Если бы мы узнали, что завтра нам придется умереть, то каждый из нас позаботился бы о том, чтобы на этой земле завершить что-то главное. Все мелкие дела мы бы, скорей всего, оставили: забыли о том, что обои остались недоклеены, никто бы, конечно, в прачечную не пошел и телевизор не стал смотреть, новости слушать. Вот так и Господь, зная, что Ему надлежит умереть, совершил это самое важное — то, ради чего Он и на землю пришел. Он собрал Своих учеников в горнице, которая заранее была приготовлена, чтобы им, по обычаю иудейскому, вкусить пасху. И на этом собрании Он совершил Великую службу: благословил хлеб, преломил, дал Своим ученикам и сказал: «Сие есть Тело Мое». Благословил чашу с вином и сказал: «Сия есть Кровь Моя, Новаго Завета, яже за многия изливаема во оставление грехов». А перед этим Он взял таз с водой, полотенце и умыл ноги ученикам, хотя Петр и сопротивлялся, потому что он не мог вместить того, что Учитель, Которого они так почитают, любят, благоговеют перед Ним, — и вдруг Он будет им ноги умывать.Вот такие два великие дела совершил Господь: умыл ноги ученикам и совершил Евхаристию. Тем самым Он, во-первых, дал образ, как ученики Христовы должны поступать. Почему Господь ноги именно умыл, а не руки, не голову, не шею? Потому что это знак смирения. Попробуем пойти на улицу, первого встречного остановить и сказать: помой мне ноги. Ничего, кроме брани, мы в ответ не услышим, поскольку, чтобы этот акт совершить, надо отложить в сторону свое так называемое человеческое достоинство, нужно иметь большое смирение и любовь. И Господь нам в этом поступке, который Он совершил перед Своей кончиной, показал, как мы должны жить, как мы друг к другу должны относиться. Тогда это будет истинно христианская жизнь. (Храм целителя Пантелеимона, Тольятти).

14:21 29.04.2021 Владимирская область. В рамках акции «Весенняя неделя добра» фонд социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный в лице Е. М. Раковой оказал благотворительную помощь: пасхальные продуктовые наборы для получателей социальных услуг на дому филиала Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения в г. Радужный. Социальные работники поздравили всех одиноко проживающих получателей с приближающимся Днем Святой Пасхи и вручили им продуктовые наборы. Цитата ГБУСО ВО Владимирский КЦСОН филиал г. Радужный.

14:23 29.04.2021 Паломнический центр Московского патриархата: сегодня, 29 апреля, в Чистый четверг, принято печь куличи. Почему возникла такая традиция? И что из себя представляет кулич? Кулич — это пасхальный хлеб, напоминающий нам о Воскресении Христовом. Как известно, Господь наш Иисус Христос после Своего Воскресения приходил к апостолам во время их трапезы. Апостолы оставляли за столом место для Спасителя и в середине стола ставили для Него хлеб. Со временем появилась традиция на Пасху оставлять хлеб в храме (по-гречески он называется «артос»). По окончании ночной пасхальной литургии артос освящается в каждом храме. В течение всей Светлой седмицы артос находится в церкви и во время крестных ходов обносится вокруг храма, а в субботу после благословения раздается верующим. Постепенно традиция иметь свой артос пришла в каждую православную семью, ведь семья — это малая Церковь. Так появился кулич. Имея во время пасхальной трапезы на столе кулич, мы имеем упование, что и в нашем доме невидимо присутствует Воскресший Господь.

14:24 29.04.2021 Паломнический центр Московского патриархата: а теперь приготовим праздничный кулич. Ингредиенты: яйца — 2 шт., сахар — 200 г, творог — 300 г, сода — 1 ч/л, уксус 9% — 1 ч/л, сливочное масло — 150 г, мука — 2 стакана, курага, цукаты. Яйца разбить в глубокую миску, добавить к ним сахар и взбить миксером до тех пор, пока сахар полностью не растворится, а смесь не побелеет. Влить к яйцам растопленное, негорячее сливочное масло и продолжать взбивать. Добавить творог и тщательно взбивать еще пару минут. В чайную ложку соды влить уксус, подождать, пока сода зашипит, и добавить в творожную массу. Затем постепенно порциями вводить просеянную муку. Тесто должно получиться таким густым, чтобы не стекать с ложки. Добавить в тесто цукаты с измельченной курагой, перемешать и выложить в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Дать тесту отдохнуть десять минут в форме, а затем выпекать 50−70 минут в духовке, разогретой до 160 градусов. После выключения духовки оставить кулич в ней еще на 10 минут. Затем остудить его, достать из формы и украсить глазурью. В субботу освятите кулич в храме. Светлой Пасхи! Пасхальный кулич Анна Рыжкова © ИА Красная Весна.

14:27 29.04.2021 Паломнический центр Московского Патриархата в «ВК».

14:28 29.04.2021 Кузбасс. 30 апреля, в преддверии Светлого праздника Пасхи, в Кемерове состоится сельскохозяйственная ярмарка Она пройдет с 9.30 до 14.00 по местному времени на площади Советов. На ярмарке будет представлен широкий ассортимент молочной и мясной продукции производителей Кемеровского, Промышленновского, Топкинского районов и города Анжеро-Судженска. Кемеровчане смогут приобрести куличи, пасхи, яйцо, мясо индейки, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, а также продукцию от местных производителей потребительской кооперации, заготовленную в Кузбассе: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи и многое другое. Садоводов и дачников порадует большой выбор саженцев плодово-ягодных и декоративных культур, цветочной рассады, укрывного материала садового инвентаря.

14:31 29.04.2021 Пенза. В преддверии Пасхи встатистики рассказали, насколько дороже в 2021 году жителям области обойдется приготовление традиционного кулича. Специалисты подсчитали стоимость набора продуктов, необходимых для теста, взяв за основу традиционные рецепты. Так, цена набора из 500 г пшеничной муки, 25 мл цельного пастеризованного молока 2,5−3,2% жирности, 6 куриных яиц, 150 г сливочного масла или маргарина, 200 г сахара-песка, 140 г сухофруктов на 26 апреля составляла 210 рублей. Это на 16,6% дороже, чем 27 числа минувшего года. Подорожала и творожная пасха. Ее готовят из 1 кг жирного творога, 150 г сметаны, 200 г сахара-песка, 200 г сливочного масла, 4 куриных яиц и 300 г сухофруктов. Стоимость такого набора — 524,8 рубля, что на 8,6% дороже, чем в 2020-м. «Самый большой рост за период с 27 апреля 2020 года по 26 апреля 2021-го наблюдается в стоимости сахара (на 44,6%), куриных яиц (на 43,6%) и пшеничной муки (на 22,4%)», — добавили в Пензастате.

14:33 29.04.2021 Марий Эл. В ночь с 1 на 2 мая в канун празднования Светлой Пасхи жители республики смогут посмотреть прямую трансляцию праздничного богослужения на телеканале МЭТР, на сайтах metr12.ru и gtrkmariel.ru и в социальных сетях.

14:37 29.04.2021 Уникальную выставку к Пасхе готовят в Донецком республиканском художественном музее. Называться она будет «Умозрение в красках» и на ней представлены 90 предметов, 80 из которых — иконы из собрания музея, — рассказала телеграм-каналу Донбасс решает ведущий научный сотрудник музея Валерия Солдатова. По ее словам, в экспозиции помимо икон будут складни, потиры, богослужебные книги, другие предметы религиозного культа. Некоторые из них выставят впервые.

14:43 29.04.2021 Московские волонтеры помогли с уборкой квартир пожилым жителям столицы. Акция «Чистый четверг» пошла в Москве в шестой раз. В этом году 150 волонтеров вымыли 360 окон, 62 балкона, вынесли 78 мешков мусора из квартир 120 дедушек и бабушек.

14:48 29.04.2021 Всем приходом готовимся встретить Пасху Христову! Цитата со страницы «Храм Усекновения гл. Иоанно-Предтечи д. Калиновка» в «ВК».

16:08 29.04.2021 В Саратове с 29 апреля до 2 мая организованы пасхальные ярмарки по продаже соответствующей продукции к православному празднику. Всего на территории областного центра ярмарки пройдут по 83 адресам. Работать ярмарки будут с 8:00 до 19:00 (местное время). Читайте также: В Саратове заработали 83 пасхальные ярмарки

16:21 29.04.2021 В театральном зале Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова 4 мая состоится благотворительный фестиваль «Пасхальное яйцо». Мероприятие проводится для детей из многодетных и малоимущих семей области. В рамках фестиваля состоится благотворительный концерт и сбор подарков для детей. Об этом: В Саратове пройдет благотворительный фестиваль «Пасхальное яйцо»

17:51 29.04.2021 Пасха. Куличи Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

20:19 29.04.2021 Крестный ход. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:01 29.04.2021 Пасхальные пряники © ИА Красная Весна

22:54 29.04.2021 Молитва верующих на Пасху. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:10 30.04.2021 Пасха. Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

07:45 30.04.2021 В Саратовской области Роспотребнадзор рекомендовал в храмах во время пасхальных богослужений использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом: В саратовских храмах на Пасху рекомендовано использовать маски

08:40 30.04.2021 Николай Пимоненко. Страстной четверг. 1887 год.

08:47 30.04.2021 В Ростовской области за год стоимость пасхальных куличей выросла на 10%. Это связано с подорожанием ингредиентов, необходимых для их приготовления, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. Читайте подробнее: В Ростовской области пасхальные куличи подорожали на 10%

09:39 30.04.2021 Пасха. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:51 30.04.2021 На майских праздниках в Ульяновске не планируется проведение массовых мероприятий, но меры безопасности всё равно усилят. Читайте подробнее: На праздники в Ульяновске усилят меры безопасности

10:02 30.04.2021 Статистики подсчитали стоимость пасхальных угощений для жителей Бурятии. Читайте подробнее: В Бурятии подсчитали стоимость пасхального обеда

10:19 30.04.2021 В Туве за минувший год стоимость основных ингредиентов для приготовления пасхального кулича выросла на 14,5%, или 41 рубль, что выше, чем в среднем по стране (12,2%, или 39 рублей). Об этом: Яйца и сахар в Туве за год подорожали в полтора раза

10:34 30.04.2021 Пасха. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:46 30.04.2021 Все магазины, включая продовольственные, в Черногории будут закрыты 1, 2 и 3 мая, сообщает Управление по инспекционным вопросам. Работа предприятий торговли запрещена в праздничные дни законом о внутренней торговле. Об этом: В Черногории из-за праздников магазины не будут работать три дня

11:47 30.04.2021 Пасха. Дарья Антонова © ИА REGNUM

12:38 30.04.2021 Сегодня, 30 апреля, Страстная пятница — день скорби и тихой печали всех верующих. Это самый строгий день Великого поста. Верующие полностью отказываются от еды до окончания богослужебного чина погребения Плащаницы Иисуса Христа.

13:34 30.04.2021 В марте 2021 года в Красноярском крае стоимость основных ингредиентов для приготовления пасхального кулича составила 339 рублей. Об этом сообщили 30 апреля в Красноярскстате. Читайте подробнее: В Красноярском крае подорожал пасхальный кулич

13:47 30.04.2021 Пасха. Дарья Антонова © ИА REGNUM

13:51 30.04.2021 Причина подорожания пасхального кулича в Хакасии — рост цен на основные компоненты этой сладкой выпечки. Читайте подробнее: Ингредиенты для пасхального кулича подорожали в Хакасии

14:32 30.04.2021 Куличи. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

14:52 30.04.2021 В Липецке представители общественных организаций поздравили пожилых паллиативных больных с наступающими праздниками Светлой Пасхи и Великой Победы.

15:18 30.04.2021 Благодатный огонь доставят в 25 городов России.

15:20 30.04.2021 Среди городов и регионов, в которые будет доставлен Благодатный огонь, — Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний Новгород, Архангельск, Казань, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль, Тверь. В списке также — Ямало-Ненецкий АО.

15:22 30.04.2021 Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в столицы этих регионов. В ряд регионов Благодатный огонь доставляется регулярными рейсами авиакомпаний. Для этого получаются все необходимые согласования на провоз Благодатного огня в специальных лампадах.

15:23 30.04.2021 По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 1 мая 2021 года Фонд Андрея Первозванного привезёт в Москву Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Фонд осуществляет эту миссию с 2003 года.

15:25 30.04.2021 Пасха. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:26 30.04.2021 По рекомендации Роспотребнадзора в этом году не состоится массовая встреча Благодатного огня в аэропорту «Внуково».

15:26 30.04.2021 Как сообщается на сайте Фонда Андрея Первозванного, благословлено принесение Благодатного огня в 15 храмов Москвы (по одному-два храма от каждого викариатства). В этих храмах 1 мая ориентировочно после 20:30 все желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима. В последующие дни в этих храмах также будет возможно получить Благодатный огонь. Необходимо принести собственную лампаду и соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором.

15:27 30.04.2021 Адреса московских храмов, где можно будет получить Благодатный огонь: Центральное Викариатство: 1. Богоявле́нский кафедра́льный собо́р в Ело́хове Адрес: Спартаковская 15 2. Храмы Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье. Адрес: ул. Варварка, 8, стр. 1

15:28 30.04.2021 Юго-Западное Викариатство: 3. Храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. Адрес: ул. Шверника, 17. 4. Храм Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы в Я́сенево (в храме находится копия Кувуклии и Гроба Господня) Адрес: Литовский б-р, д.7а

15:28 30.04.2021 Южное Викариатство: 5. Храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове г. Москвы. Адрес: Каширское шоссе, 61а.

15:28 30.04.2021 Северное Викариатство: 6. Храм Всех Святых на Соколе. Адрес: Москва, Ленинградский просп., 73А, 125 057

15:28 30.04.2021 Северо-Западное Викариатство: 7. Храм Всемилостивого Спаса, Патриаршее подворье в Митине. Адрес: Пятницкое ш., 5 8. Храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине. Адрес: Строгинский б-р, 20

15:29 30.04.2021 Восточное Викариатство: 9. Храм Преображения Господня на Преображенской площади. Адрес: Преображенская пл., 9А 10. Храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках. Адрес: ул. Кетчерская, 2Б 10. Храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках. Адрес: ул. Кетчерская, 2Б

15:29 30.04.2021 Западное Викариатство: 11. Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе. Адрес: Парк победы 3Б 12. Храм святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца, на Можайском шоссе. Патриаршее подворье Адрес: 121 596 Москва, Можайское ш., 56, стр. 1

15:29 30.04.2021 Юго-Восточное Викариатство: 13. Храм Живоначальной Троицы в Карачарове. Адрес: Рязанский пр., 3

15:29 30.04.2021 Северо-Восточное Викариатство: 14. Храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще. Адрес: Шереметьевская ул., 33

15:29 30.04.2021 Викариатство Новых территориий г. Москвы: 15. Храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском г. Москвы. Адрес: г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 50

15:47 30.04.2021 Пасха. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:09 30.04.2021 Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин сказал: «Мы рады, что в этом году верующие в регионах смогут получить частичку Благодатного огня практически сразу после его доставки в Москву. Надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима порадует наших граждан и поможет преодолеть временные трудности, с которыми Россия, как и весь мир, столкнулась в период пандемии».

16:54 30.04.2021 Пасха. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:44 30.04.2021 30 апреля 2021 года, в Великий Пяток — день, посвященный воспоминанию святых спасительных страстей Иисуса Христа, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя в кафедральном соборном Храме Христа Спасителяв Москве.

17:46 30.04.2021 Затем предстоятель Русской Православной Церкви совершил малое повечерие, на котором был прочитан канон «О распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы», сообщается на сайте РПЦ.

17:46 30.04.2021 Пасха. Дарья Антонова © ИА REGNUM

18:47 30.04.2021 Более 700 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и добровольцев обеспечат пожарную безопасность на Пасху.

18:48 30.04.2021 «В ночь на 2 мая обеспечение безопасности на 504 объектах религиозного культа будут осуществлять более 500 сотрудников столичного главка МЧС и департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, а также свыше 200 добровольных пожарных», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

18:49 30.04.2021 Кроме того, в готовности к реагированию на возможные происшествия находятся свыше 1300 пожарных-спасателей, а также более 400 единиц специализированной техники московского гарнизона пожарной охраны.

18:49 30.04.2021 В преддверии праздника Пасхи в Москве специалисты ведомства провели комплекс мероприятий, направленных на усиление пожарной безопасности и повышение уровня противопожарной защиты объектов, задействованных в проведении праздника. Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы осуществлено порядка 500 инструктажей и бесед с настоятелями храмов и церквей. «Особое внимание в ходе профилактических мероприятий было обращено на соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности и возможность беспрепятственного проезда к зданиям и расстановки пожарной техники», — добавили в пресс-службе.

18:51 30.04.2021 Куличи. Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

18:53 30.04.2021 Движение по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено 1 и 2 мая в связи с проведением пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы. Читайте также: Движение в Москве ограничат на время богослужения в храме Христа Спасителя

19:41 30.04.2021 Митрополит Онуфрий накануне Светлого Христова Воскресения обратился ко всем, от кого зависит ход вооруженного противостояния на Востоке Украины, с просьбой о восстановлении режима прекращения огня и призвал освободить заложников, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

19:42 30.04.2021 «Хотел бы в эти святые дни обратиться к тем людям, которые имеют влияние на вооруженное противостояние на Востоке нашего государства Украина, в Донбассе, — сказал митрополит Онуфрий. — Ради Христа, прекратите стрелять хотя бы в Пасхальные дни!»

19:43 30.04.2021 Митрополит Онуфрий также призвал освободить всех пленных, чтобы «они смогли этот большой светлый день Пасхи Христовой встретить в своих семьях». «Пусть Господь всем нам помогает!» Источник: pravoslavie.ru

19:43 30.04.2021 Куличи. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

20:15 30.04.2021 В преддверии праздника Пасхи Роспотребнадзор предлагает воспользоваться рекомендациями по выбору продуктов к праздничному столу. Яйца При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета. Не приобретайте яйца, а также другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли — с рук и автомашин. Храните яйца только в холодильнике во избежание размножения патогенных микроорганизмов. Сроки хранения: ⦁ диетических яиц — до 7 суток, ⦁ столовых яиц — от 8 до 25 дней. ⦁ мытых яиц — не более 12 дней. В соответствии с санитарными правилами, вареные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов.

20:16 30.04.2021 Рекомендации Роспотребнадзора Творог При покупке творога для приготовления пасхи убедитесь в его качестве. Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке обратите особое внимание на упаковку: в первую очередь, она должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта, а также на наличие информации об изготовителе, условиях хранения и сроке годности. Не покупайте творог с рук, это может быть опасно, так как в домашних условиях не соблюдаются требования при изготовлении творога (например, молоко не пастеризуется).

20:16 30.04.2021 Куличи. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

20:16 30.04.2021 Рекомендации Роспотребнадзора Куличи Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей. При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов.

21:37 30.04.2021 Творог. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

22:49 30.04.2021 Куриные яйца. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

22:49 30.04.2021 Освящение куличей у Собора Михаила Архангела в Сочи. Дарья Антонова © ИА REGNUM

03:19 01.05.2021 Заявление пресс-службы главного управления МЧС по Московской области о том, что пренебрежение правилами пожарной безопасности при жарке шашлыков в майские праздники в запрещенных местах может грозить не только крупным штрафом, но и лишением свободы, вызвало жаркое обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Над каждым мангалом полицию поставят?» — за жарку шашлыков решили сажать

07:13 01.05.2021 В Ростовской области за год стоимость пасхальных куличей выросла на 10%. Это связано с подорожанием ингредиентов, необходимых для их приготовления, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. Читайте подробнее: В Ростовской области пасхальные куличи подорожали на 10%

08:29 01.05.2021 Перед Пасхой в одном из читинских магазинов цена на десяток яиц выросла до 134 рублей. Цитата телеграм-канала «Газета Вечорка».

09:10 01.05.2021 Сегодня, 1 мая, Великая суббота. Последний день перед Пасхой. Светлый праздник наступит предстоящей ночью.

09:49 01.05.2021 В магазинах Балашихи можно купить куличи по вполне доступным ценам. Куличи. Фото Натальи Стрельцовой ИА REGNUM

09:49 01.05.2021 Куличи. Фото Натальи Стрельцовой ИА REGNUM

10:00 01.05.2021 На ярмарке в Балашихе (Московская область) можно купить деревянные яйца для росписи. Фото Натальи Стрельцовой ИА REGNUM

10:04 01.05.2021 Цитата Новосибирскстата.

10:11 01.05.2021 В Новосибирске средняя стоимость пасхального стола в этом году составила 959,84 рубля (в прошлом году — 788, 31 руб.). В набор был включен десяток яиц, а также ингредиенты для кулича и творожной пасхи.

10:11 01.05.2021 На 9 процентов за год, или на 28 рублей, подорожали куличи в Красноярске. Если же готовить их самим, то комплект продуктов для выпечки одного кулича вырос в цене с 338 до 359 рублей. Таковы данные местной статистики.

10:12 01.05.2021 В некоторых сибирских городах данные официальной статистики расходятся с реальностью. Например, Томскстат заявил о повышении набора для пасхального кулича на 16,1% — со 169,01 до 196,15 рубля (видимо, считали сосем уж маленькие куличи). Активисты местного отделения ОНФ прошлись по магазинам и увидели рост цен на 30−60%. Впрочем, если рассматривать отдельные продукты, то они действительно сильно подорожали. Например, сахар в Томске за год прибавил в цене 41,41%, а яйца — 40,82%. Цитата канала buzoters_and_crows.

10:13 01.05.2021 В Омске, напротив, яйца и мука в преддверии Пасхи немного подешевели — в пределах одного процента. Но цены всё равно кусаются. Десяток яиц на омских прилавках в среднем обойдется в 84,5 руб., килограмм муки — 39,4 руб., килограмм сахара — 51,9 руб. Надо, как и в Томске, уменьшать объемы праздничных куличей. Тогда и сэкономить получится.

10:13 01.05.2021 Яйца. Петр Данилов © ИА Красная Весна.

10:13 01.05.2021 По подсчетам экспертов «СберМаркета» стоимость праздничного пасхального стола в РФ в среднем составит 1000 рублей. Это один кулич (477 руб.), десяток яиц (85 руб.), творожная пасха (312 руб.). А также четыре свечи (106 руб.) и набор для окрашивания яиц из четырех цветов (20 руб.).

10:14 01.05.2021 Аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» оценили праздничные расходы граждан России в два раза дешевле — в 427 рублей за примерно такой же набор. В основу легли данные 44 млн чеков в сутки с 1 млн онлайн-касс по всей стране во время пятой недели Великого поста. Скорей всего, люди просто стараются тратить меньше — доходы-то за прошедший год не выросли. Цитата канала buzoters_and_crows.

10:32 01.05.2021 Яйца. Анна Рыжкова © ИА REGNUM.

10:41 01.05.2021 С первыми лучами солнца во всех церквях Тульской области начались службы. Прихожане приносят и освящают угощения к праздничному столу — куличи и крашеные яйца. Цитата «Вести-Тула».

10:44 01.05.2021 Курская область. Пасха очень светлый праздник. Обычно его отмечают в кругу семьи, родных и близких. У детей праздник ассоциируется со вкусными угощениями, покраской яиц, оформлением пасхальных поделок. Воспитанники стационарного отделения — социальный приют для детей и подростков ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» не остались в стороне. Дети с большой ответственностью подошли к подготовке праздника: оформили Пасхальную выставку рисунков и поделок, покрасили яйца, испекли праздничные куличи. Каждый воспитанник вложил частичку своей души и тепло своего сердца. Вот это официальная страница центра «ВКонтакте».

11:04 01.05.2021 В Новосибирской области за год пасхальный кулич подорожал на 25,04 рубля. Об этом сообщил Новосибирскстат. Читайте также: В Новосибирской области пасхальный кулич за год подорожал на 7,50%

11:45 01.05.2021 В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

11:45 01.05.2021 В преддверии православного праздника исследовательский холдинг Ромир узнал у россиян об их планах по празднованию Пасхи. Согласно результатам исследования, большинство россиян будут заниматься приготовлением традиционных праздничных угощений: красить яйца и печь куличи — такими планами поделились 76% респондентов.

11:45 01.05.2021 Каждый пятый гражданин намерен посетить богослужение в церкви (18%) и кладбище (также 18%). Наименее популярным пасхальным времяпрепровождением россияне сочли Крестный ход — всего 5% опрошенных выразили заинтересованность в торжественном церковном шествии.

12:14 01.05.2021 Яйца, окрашенные природными красителями. ИА REGNUM

12:15 01.05.2021 Украшение для пасхального кулича. ИА REGNUM

12:28 01.05.2021 Пасхальные угощения в ГУМе. Москва. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

12:29 01.05.2021 Кулич. ГУМ. Москва. 1 мая 2021 года. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

12:33 01.05.2021 Пасхальные украшения на Тверском бульваре в Москве. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

12:52 01.05.2021 Российская делегация ожидает в храме Гроба Господня в Иерусалиме церемонию схождения Благодатного огня.

13:08 01.05.2021 Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий призвал прихожан в условиях пандемии коронавируса соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — в частности, носить маски. Об этом: Чувашский митрополит призвал носить маски

13:14 01.05.2021 В Иерусалиме началась церемония ожидания Схождения благодатного огня. Цитата из видео.

13:26 01.05.2021 Алтайский край. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий обратился с пасхальным поздравлением к верующим: «Если человек хотя бы раз пережил, прочувствовал радость Пасхи, воспоминание о ней он сохранит навсегда в сердце своём, в самом сокровенном уголке души. <…> Желаю, чтобы радость этого праздника всегда служила источником благодатного вдохновения. Душевного мира, полноты бытия, телесного здравия и всего самого доброго и светлого молитвенно желаю в этот великий день каждому из вас».

13:37 01.05.2021 Калининград. Освящение пасхальной снеди (куличей, яиц и пасох) в течение всего дня 1 мая осуществляют каждые 30 минут до 19 часов. Цитата из группы «Храм св.ап. Андрея Первозванного (г. Калининград)» «ВКонтакте».

13:54 01.05.2021 Митрополит Агафангел — архиепископ Одесский и Таврический: «Умерший больше не грешит, как говорит апостол — так и мы во Христе умираем для греха и воскресаем для Бога. Душа Христа, сошедши туда, куда сходили души всех умерших, сокрушила ад, и ад больше не в силах удерживать в себе праведников. Спаси и нас, Господи, от власти ада!» Цитата со страницы священников Facebook.

13:56 01.05.2021 Барнаул. В связи с празднованием православного праздника Пасхи Христовой с 2 до 4 часов 2 мая будет ходить электротранспорт для перевозки горожан к местам ночных богослужений. Будет задействовано четыре трамвайных вагона и два троллейбуса.

14:00 01.05.2021 В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь!

14:21 01.05.2021 Сошествие Благодатного огня во Храме Гроба Господня. Цитата из видео.

14:33 01.05.2021 Делегация российских дипломатов получила частичку Благодатного огня в храме Гроба Господня и направляется в аэропорт Бен-Гурион для передачи святыни представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят её в Россию.

14:36 01.05.2021 В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 1 мая, сошел благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал благодатный огонь служителям православной церкви и представителям других конфессий. Подробности в материале: В Иерусалиме сошел благодатный огонь

15:07 01.05.2021 Высокопетровский монастырь. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

15:09 01.05.2021 Сегодня в храмах можно освятить куличи и яйца. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

15:42 01.05.2021 В канун православного праздника Пасхи военнослужащая повар группы материального обеспечения территориального Управления Росгвардии рядовой Юлия Антонова испекла для пациентов детского отделения онкологии и гематологии пасхальные лакомства. Соблюдая все необходимые санитарные и технологические меры, она приготовила тридцать ароматных куличей по старинному рецепту своей бабушки.

15:42 01.05.2021 «Мне очень приятно, что я смогла быть причастна к такому хорошему делу. У меня достаточно большой опыт в кулинарном искусстве, но выпекание куличей — это всегда волнительный и ответственный процесс. Очень надеюсь, что ребятам понравится угощение, и они вместе с ним получат частичку светлого праздника. Пусть мои куличи будут им на здоровье», — отметила Юлия Антонова.

15:44 01.05.2021 В часовне Георгия Победоносца, расположенной на территории спецподразделений регионального управления Росгвардии, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Саратовской епархии священник Владимир Новиков провел обряд освящения куличей, поздравив всех военнослужащих и сотрудников с наступающим великим праздником Пасхи. Все освященные куличи военнослужащие передали в отдел социального служения Саратовской епархии, сотрудники которого, в свою очередь, доставят пасхальные лакомства детям. Повар Юлия Антонова. Фото пресс-службы Росгвардии

15:46 01.05.2021 Крашеные яйца. Фото Ярослав Чингаев REGNUM

15:47 01.05.2021 В храмах можно освятить пасхальные угощения. Москва. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

15:50 01.05.2021 В храме Москвы. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

15:52 01.05.2021 Высокопетровский монастырь. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

16:13 01.05.2021 Балашиха. Храм Преображение Господня. Фото Натальи Стрельцовой ИА REGNUM

16:14 01.05.2021 Балашиха. Храм Преображения Господня. Освящение куличей. Фото Натальи Стрельцовой ИА REGNUM

16:15 01.05.2021 Православные сегодня приходят в храмы, чтобы освятить куличи. Фото Натали Стрельцовой ИА REGNUM

16:16 01.05.2021 Освящение куличей. Фото Натальи Стрельцовой ИА REGNUM

16:17 01.05.2021 Сувениры благотворительной ярмарки. Ручная работа воскресной школы. Фото Натальи Стрельцовой ИА REGNUM

16:18 01.05.2021 В Новосибирске подписано постановление об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка при проведении пасхальных мероприятий. Согласно документу, с 23:00 (время местное) 1 мая до 4:00 2 мая будет ограничено движение автотранспорта. Об этом: В Новосибирске в пасхальную ночь перекроют дороги

16:19 01.05.2021 На ярмарке в Балашихе можно купить пасхальные сувениры. Фото Натальи Стрельцовой ИА REGNUM

16:22 01.05.2021 Церковь иконы Божией Матери «Утоли мои печали». Марьино. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

16:23 01.05.2021 Церковь иконы Божией Матери «Утоли мои печали». Марьино. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

16:28 01.05.2021 В Новосибирске при проведении пасхальных мероприятий будут дежурить медики. Кроме того, будет обеспечена готовность необходимых сил и средств на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает мэрия города. Подробности в материале: В Новосибирске на Пасху будут дежурить полицейские и медики

16:43 01.05.2021 Страстная суббота — последний день перед празднованием Пасхи. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

16:47 01.05.2021 Люди приходят освятить куличи. Москва. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

16:49 01.05.2021 Селфи у церкви. Освящение куличей. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

16:57 01.05.2021 Спецборт с Благодатным огнем вылетел в Москву.

17:16 01.05.2021 Пасхальные украшения у Храма Христа Спасителя. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

17:27 01.05.2021 Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Израиля в Москву с частицей Благодатного огня, сообщил 1 мая один из членов делегации. Читайте подробнее: Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнём в Москву

18:35 01.05.2021 Христос воскресе. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

18:36 01.05.2021 Пасхальные украшения в Москве. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

19:29 01.05.2021 В Кемеровской области инспекторы проверили объекты и места, задействованные в проведении пасхальных мероприятий. Всего было обследовано более 130 объектов. Читайте подробнее: Сотрудники МЧС проверили перед Пасхой более 130 кузбасских храмов

19:36 01.05.2021 Кемеровское региональное управление МЧС РФ и его подразделения переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». Режим будет действовать в период выходных и праздничных дней. Об этом: Кузбасские сотрудники МЧС переведены в режим повышенной готовности

21:21 01.05.2021 В Ставропольский край доставили чартерным рейсом благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщил представитель делегации Ставрополья, член Совета Федерации Михаил Афанасов. Подробности в материале: Благодатный огонь доставили в Ставропольский край

21:40 01.05.2021 Самолёт делегации Фонда Андрея Первозванного с частицей благодатного огня приземлился в московском аэропорту «Внуково». Читайте также: Благодатный огонь доставили в Москву

23:40 01.05.2021 В Храме Христа Спасителя в Москве началось пасхальное богослужение.

23:42 01.05.2021 Праздничное пасхальное богослужение совершит святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

23:48 01.05.2021 При приближении полуночи все священнослужители в полном облачении становятся по чину у Престола. Священнослужители и молящиеся в храме возжигают свечи. На Пасху перед полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова.

23:49 01.05.2021 В алтаре начинается тихое пение, набирающее силу: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время с высоты колокольни льется ликующий пасхальный трезвон.

23:50 01.05.2021 Крестный ход в пасхальную ночь совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне.

23:50 01.05.2021 Это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю.

23:55 01.05.2021 У Храма Христа Спасителя начался крестный ход.

23:59 01.05.2021 Обойдя храм, крестный ход останавливается перед закрытыми дверями, как перед входом в пещеру Гроба Господня.

00:06 02.05.2021 «Христос воскресе!» — объявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

00:06 02.05.2021 Участники кресного хода вошли в храм.

00:07 02.05.2021 Молящиеся отвечают: «Воистину воскресе!»

00:13 02.05.2021 Президент РФ Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя.

00:15 02.05.2021 Пасхальная служба впервые проходит и в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня этот праздник объединил под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова верующих военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил, а также прихожан. В храме также присутствует руководство военного ведомства.

00:16 02.05.2021 Первую пасхальную службу в Главном храме ВС РФ возглавил епископ Бронницкий Савватий, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

00:16 02.05.2021 Со 2 по 6 мая в рамках пасхальной недели на территории храмового комплекса Главного храма ВС РФ пройдет пасхальный фестиваль. На прихрамовой территории гости смогут увидеть уникальную выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.

00:25 02.05.2021 В Главный храм Вооруженных сил РФ доставили частицу Благодатного огня. Лампаду с частицей в храм внесли военнослужащие роты почётного караула.

00:25 02.05.2021 После зажжения свечей от Благодатного огня духовенство и прихожане совершили крестный ход. Затем началось пасхальное богослужение, которое состояло из пасхальной заутрени и Божественной литургии.

00:41 02.05.2021 Высоко-Петровский монастырь. Пасхальное богослужение. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

00:42 02.05.2021 Все желающие могли получить благодатный огонь. Высоко-Петровский монастырь. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

00:44 02.05.2021 Передача благодатного огня. Высоко-Петровский монастырь. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

00:44 02.05.2021 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом: Праздник Светлого Христова Воскресения встречают православные христиане

00:45 02.05.2021 Маленькие прихожане на Пасхальном богослужении. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

00:46 02.05.2021 На Пасху в Высоко-Петровском монастыре. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

00:47 02.05.2021 В храме. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

00:48 02.05.2021 Высоко-Петровский монастырь. Пасхальное богослужение. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

00:49 02.05.2021 На пасхальном богослужении. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

00:50 02.05.2021 Крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

00:51 02.05.2021 Крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

00:53 02.05.2021 Крестный ход в Высоко-Петровском монастыре. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

00:53 02.05.2021 На пасхальном богослужении. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

00:55 02.05.2021 Высоко-Петровский монастырь. Пасха. 2 мая 2021 года. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

01:17 02.05.2021 Президент России традиционно встречает Пасху в храме Христа Спасителя. Подробности в материале: Президент России Путин встретил праздник Пасхи в храме Христа Спасителя

03:06 02.05.2021 Праздничное пасхальное богослужение состоялось в полевом храме на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Подробности в материале: Пасхальное богослужение прошло на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

07:12 02.05.2021 Настоятель храма Архангела Михаила в Новокузнецке Виктор Булгаков поздравляет прихожан с праздником Святой Пасхи. Фото ИА REGNUM.

07:39 02.05.2021 В Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге состоялось традиционное главное пасхальное богослужение. Оно прошло в ночь на 2 мая и собрало десятки человек. Читайте также: В Екатеринбурге главное пасхальное богослужение объединило десятки людей

07:45 02.05.2021 На центральной площади Читы сегодня раздают куличи и яйца — традиционные символы праздника.

07:53 02.05.2021 [[[quote-0]]]

07:55 02.05.2021 Глава Читы Александр Сапожников поздравил горожан с Пасхой. В его обращении, в частности, сказано: «В этот весенний день сердца людей наполняются светлой радостью. Праздник Святой Пасхи укрепляет нашу веру в торжество мира, добра и справедливости, символизирует верность, любовь и согласие. Этот день объединяет всех нас на основе духовных ценностей и традиций, заложенных предками, призывает к свершению добрых дел, к помощи ближним, состраданию и милосердию…» Об этом: Глава Читы Александр Сапожников: «Христос воскресе!»

07:58 02.05.2021 Алтайский край. Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула совершил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Ему сослужили клирики храма и священники Барнаульской епархии. После прочтения Евангелия было оглашено Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла. По заамвонной молитве митрополит Сергий освятил артос, который будет находиться в храме всю Светлую седмицу. Напомним, пасхальная Светлая седмица продлится до следующего воскресенья, когда православные всего мира будут отмечать Антипасху.

08:06 02.05.2021 Если человек хотя бы раз пережил, прочувствовал радость Пасхи, воспоминание о ней он сохранит навсегда в сердце своем, в самом сокровенном уголке души. Это в своём пасхальном послании отметил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий: «От всей души сердечно поздравляю всех с всемирным и всерадостным праздником праздников Светлого Христова Воскресения. Пусть Воскресший Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, пребывает с нами и среди нас не только в эти святые дни, но и во все дни нашей жизни, осеняя нас Святою Своею Благодатию. Да просветит нас Господь пасхальным светом разума святого Евангелия Своего и наставит нас на стезю заповедей своих, и будет неотступным Помощником всем нам в достижении вечного спасения». Об этом: Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий: «Да просветит нас Господь»

08:10 02.05.2021 Алтайские крестьяне смогут получить частичку Благодатного огня из Иерусалима. Бийск станет единственным городом в Алтайском крае и Республике Алтай, куда его привезут.

08:12 02.05.2021 Светлое Христово Воскресение наполняет души добром и надеждой, а сердца — теплом, любовью и светом. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своём пасхальном поздравлении. Читайте также: Свердловский губернатор: «Пасха наполняет души добром и надеждой»

08:19 02.05.2021 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с праздником Пасхи. В его обращении, в частности? говорится: «Поздравляю вас с праздником Светлой Пасхи! Да благословит всех нас Господь, ниспошлёт мир и благоденствие каждому. В эти светлые дни не оставим никого без внимания, заботы, любви, сопровождая их радостной вестью: Христос Воскресе!« Читайте также: Губернатор Забайкалья: «Да благословит всех нас Господь»

08:23 02.05.2021 Президент России Владимир Путин на Пасхальной службе в [раме Христа Спасителя. [[[video-0]]]

08:35 02.05.2021 «Христос Воскресе!»: почти две тысячи лет это пасхальное приветствие неизменно, из поколения в поколение, от сердца к сердцу передается как торжество нашей веры, как свидетельство истинности Воскресения! Об этом в своём пасхальном послании сообщил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий: «Несмотря на всю сложность политической, экономической и эпидемиологической обстановки, мы очень часто являемся свидетелями проявления Евангельской любви, в частности со стороны медиков, самоотверженно совершающих свой подвиг в сложившихся условиях пандемии. Но не только медики, каждый из нас имеет возможность исполнять евангельскую заповедь «Возлюби ближнего твоего как самого себя». Читайте также: Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский: «Возлюби ближнего»

08:36 02.05.2021 Благодатный огонь. Ставропольский край gubernator.stavkray.ru.

08:37 02.05.2021 [[[quote-1]]]

08:40 02.05.2021 Председатель парламента Кемеровской области Вячеслав Петров поздравил кузбассовцев с праздником Светлой Пасхи. Он отметил, что «в этот весенний день сердца людей наполняются светлой пасхальной радостью». «Этот праздник символизирует духовное обновление и торжество жизни, укрепляет извечные ценности — веру, надежду, любовь, а потому наполняет наши сердца особым трепетом, глубокой и искренней радостью, желанием творить добрые дела, — сказал Петров. — Друзья, от всего сердца поздравляю с Пасхой! Пусть это светлое воскресенье будет тёплым ясным днём, проведённым в кругу самых близких людей! Желаю вам прекрасного настроения и душевного просветления!» Подробности в материале: Председатель парламента пожелал кузбассовцам душевного просветления

09:23 02.05.2021 Воскресение Христово побеждает любую скорбь и даже саму смерть. Об этом заявил в своём пасхальном послании митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «И что может быть радостнее, чем весть об этой победе», — сказал митрополит. Читайте подробнее: Уральский митрополит: Воскресение Христово побеждает даже саму смерть

09:31 02.05.2021 «Царь-кулич» весом 600 кг испекли во Владивостоке. Сегодня, 2 мая, им угощают всех желающих. Перед тем как начать раздавать пасхальный хлеб представители духовенства Успенского храма Владивостока провели обряд освящения, а также благословили всех собравшихся. После этого куличом начали угощать множество людей, которые пришли к торговому центру. Цитата канала primamedia.

09:32 02.05.2021 Напомним, в храме Христа Спасителя этой ночью прошло торжественное богослужение в честь Пасхи. Его возглавлял патриарх Кирилл. На службе присутствовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

09:35 02.05.2021 Пасхальный концерт на площади им. Ленина в Чите. Выступает Государственный ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки». [[[video-1]]]

09:37 02.05.2021 Президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой: «Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним».

09:39 02.05.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил верующих с Пасхой. «Великий православный праздник Пасха наполняет сердца людей добром и надеждой. Пробуждает лучшие чувства, укрепляет силы и веру. Желаю всем пасхальной радости и счастья, здоровья и благоденствия», — цитирует Володина сайт Госдумы.

09:44 02.05.2021 Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков со Светлым Христовым Воскресением. «Светлое Христово Воскресение напоминает нам о главных жизненных ценностях — любви, сострадании и милосердии, вселяет веру и надежду на преодоление всех вызовов современности. Духовно-нравственные основы играют большую роль в единении нации, упрочении патриотизма, института семьи, достойном воспитании подрастающего поколения», — заявил Александр Моор. Подробности в материале: Тюменский губернатор поздравил земляков со Светлым Христовым Воскресением

09:46 02.05.2021 Центром пасхальных торжеств в Петербурге традиционно стал Казанский кафедральный собор. Божественную литургию в ночь с 1 на 2 мая здесь служил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сюда пришли руководители исполнительной и законодательной власти Петербурга и тысячи православных — жителей и гостей Петербурга. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM. Подробности в материале: Пасху в Казанском соборе Петербурга встретили тысячи верующих — фото

10:20 02.05.2021 Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретил праздник Пасхи в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. В пасхальном обращении глава региона пожелал жителям Дона любви, счастья, здоровья и благополучия. Читайте также: Ростовский губернатор: Пасха вселяет веру в торжество милосердия и добра

10:20 02.05.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, со Светлым Христовым Воскресением. Об этом: Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой

10:26 02.05.2021 Христос Воскресе! По-настоящему звонкое приветствие этого дня пронзает каждое сердце. Об этом в своём пасхальном послании сказал митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан: «Даже если оно (сердце) было далеко от поста, от веры, наша христианская душа откликается: «Воистину воскресе!» Потому что это — наша традиция, наш русский код. Это — по-настоящему бывающая только раз в году пасхальная радость». Он также сказал, что каждый христианин в пасхальные дни должен пересмотреть свою жизнь, одухотворившись подвигом Иисуса Христа, и пожелал пасхальной радости. Об этом: Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан: «Христос Воскресе!»

10:36 02.05.2021 В Югре в преддверии православного праздника Пасхи в рамках конкурса профмастерства с отбывающими наказание в колониях региона рецептом куличей поделился шеф-повар сургутского ресторана «1001 ночь» Шафаддин Абдуллаев. От Ханты-Мансийской метрополии Русской православной церкви поступил заказ на приготовление 2100 куличей для всех осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях и следственном изоляторе Югры. Читайте также: В Югре осуждённым испекли более двух тысяч пасхальных куличей ПП Фото пресс-службы УФСИН России по ХМАО.

10:44 02.05.2021 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в торжественном Пасхальном богослужении в Успенском кафедральном соборе в Бийске. Цитата телеграм-канала правительства региона.

10:45 02.05.2021 1 мая, в субботу, накануне Пасхи завершился пост.

10:45 02.05.2021 Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий провёл крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Глава Донской митрополии, обращаясь к верующим, отметил, что встреча с воскресшим Христом преображает человека. Об этом: Ростовский митрополит: встреча с воскресшим Христом преображает человека

10:48 02.05.2021 Пасхальная неделя обязательно должна быть посвящена посещению храмов.

10:50 02.05.2021 В Пасхальной службе в Главном храме ВС РФ поучаствовали около 4 тыс. человек. Службу возглавил епископ Бронницкий Савватий, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. По окончании службы все желающие смогли угоститься освященными куличами, получили пасхальные подарки.

10:50 02.05.2021 Все военнослужащие, участвующие в пасхальной службе, вакцинированы, а в храме соблюдены все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

11:08 02.05.2021 В Челябинске Свято-Симеоновский кафедральный собор стал местом проведения пасхального главного богослужения. Службу провёл назначенный буквально накануне митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Читайте также: Крестный ход и заутреня: как встретили Пасху в Челябинске

11:09 02.05.2021 Пасхальные службы идут в храмах Москвы. Подробности в материале: Пасха в Высоко-Петровском монастыре — фото

11:23 02.05.2021 Библиотеки Ростова-на-Дону подготовили онлайн-программу «Встречаем Пасху», сообщили ИА REGNUM в городской администрации. Об этом: Ростовские библиотеки предложили встретить Пасху в режиме онлайн

11:25 02.05.2021 В столице Югры в ночь с 1 мая на 2 мая 2021 года в Воскресенском кафедральном соборе митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Об этом сообщает пресс-служба митрополии. На сугубой ектении были возглашены молитвенные прошения об избавлении от коронавирусной инфекции. Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1−17) читалось на пяти языках. Читайте подробнее: В Югре возглашены молитвы об избавлении от коронавирусной инфекции

11:32 02.05.2021 Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретил праздник Пасхи вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора Твери. 2 мая глава региона присутствовал на праздничном богослужении, которое провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Об этом: Игорь Руденя встретил Пасху в Воскресенском кафедральном соборе Твери

11:33 02.05.2021 Полунощница, крестный ход, Пасхальная заутреня и Божественная литургия в Ханты-Мансийске. Фото пресс-службы Ханты-Мансийской митрополии.

11:35 02.05.2021 Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю провели активную профилактическую работу по обеспечению безопасности, по предупреждению пожаров и других происшествий на территории культовых сооружений. В период празднования Пасхи на контроль взято 22 объекта Русской православной церкви, на которых планируется присутствие порядка 5 тысяч граждан.

11:37 02.05.2021 Благодатный огонь впервые доставили в Челябинск прямо из Иерусалима. Его привезли в Свято-Симеоновский кафедральный собор во время пасхальной литургии, сообщает пресс-служба челябинской митрополии. Об этом: Благодатный огонь впервые привезли в Челябинск сразу из Иерусалима

11:49 02.05.2021 Пасхальная ночь 2021 года на Урале выдалась промозглой. Вечером 1 мая пошёл дождь. И тем не менее это не отразилось на праздновании Пасхи. Торжественные службы прошли во всех храмах и церквах Свердловской области. Не стал исключением и главный собор Екатеринбурга — Свято-Троицкий. Подробно — в фоторепортаже. Читайте подробнее: Пасха в Екатеринбурге — фоторепортаж

12:00 02.05.2021 В большом зале Дома офицеров Забайкальского края для жителей и гостей города Читы прошёл праздничный концерт в честь празднования Светлой Пасхи. Как сообщает 2 мая пресс-служба правительства региона, забайкальцев поздравили губернатор региона, митрополит Димитрий и творческие коллективы краевой столицы. «Хотелось бы, чтобы каждый из нас обрёл счастье. Тысячи лет наши с вами предки каждый год всё вкладывали в подготовку к встрече праздника, в первую очередь духовную. Поздравляю всех с этим праздником, а особенно юных участников этого концерта», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Всех гостей праздника встречали вокалисты и раздавали пасхальные подарки. Об этом: Праздничный концерт в честь Пасхи прошёл в Чите

12:05 02.05.2021 События последнего времени заставляют глубже вникнуть в суть Пасхи, а также задуматься о том, как важны в обычной жизни добрые дела, любовь, прощение, бескорыстная помощь, а также внимание и забота о ближних. Об этом в своём пасхальном поздравлении заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Читайте также: Глава Прикамья: последние события заставляют глубже вникнуть в суть Пасхи

12:17 02.05.2021 Воскресение Христово является торжеством любви Бога к Своему творению — человеку. Об этом в пасхальном послании заявил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Об этом: Воскресение Христово открывает человечеству смысл жизни — митрополит

12:18 02.05.2021 Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин в своём пасхальном послании отметил, что «Воскресение Христово — это главное событие в истории и самое важное в человеческой жизни»: [[[quote-2]]]

12:27 02.05.2021 Благодатный огонь из Иерусалима в Ульяновскую область доставят 2 мая к пасхальной вечерне. Читайте подробнее: В Ульяновской области ожидают благодатный огонь из Иерусалима

12:54 02.05.2021 Пасхальная служба © ИА REGNUM.

13:36 02.05.2021 Глава Салехарда Алексей Титовский привёз в столицу Ямала Благодатный огонь. Об этом он сообщил в социальных сетях. Титовский рассказал, как ранним утром 2 мая его семья собралась за праздничным столом. «Дети получили огромное удовольствие от подготовки к празднику. Младшая дочь Ангелина сделала целую серию поделок в воскресной школе», — отметил глава Салехарда. Фото пресс-службы горадминистрации Салехарда.

14:23 02.05.2021 Сегодня, 2 мая, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Пасхи. Они обменялись символическими подарками: глава региона преподнес пасхальную корзинку в честь светлого праздника, а митрополит — пасхальное яйцо. Цитата с сайта правительства Алтайского края.

14:50 02.05.2021 На Соборной площади Главного храма ВС РФ стартовал пасхальный фестиваль. Он продлится до 6 мая. На прихрамовой территории гости смогут увидеть уникальную выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами. На Соборной площади Главного храма ВС пройдут выступления коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии и многих других.

16:05 02.05.2021 Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай поздравил паству со Светлым Христовым Воскресением. Пасха входит в жизнь каждого человека радостным известием о победе жизни над смертью, отметил он. «Как часто мы с вами забываем о Боге, пытаясь самостоятельно построить своё благополучие, используя человеческие знания и достижения. Жизнь показывает нам, как мы с вами ещё мало знаем о мире и как порой мало от нас зависит. О вечности заставляет нас задуматься хрупкость и временность земной жизни. Светлое Христово Воскресение в полноте раскрывает перед человеком эти великие смыслы и приносит собой в нашу жизнь веру, надежду и любовь», — отметил архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский. Об этом: «Мы с вами ещё мало знаем о мире» — архиепископ Салехардский

17:09 02.05.2021 Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков со Святой Пасхой. Совпадающий с весной праздник Светлого Воскресения Христова вдохновляет на свершения, даёт новые силы идти вперёд, отметил глава региона. Читайте подробнее: Курганский губернатор поздравил земляков с Пасхой

18:39 02.05.2021 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей поместных православных церквей со Светлым Христовым Воскресением. Подробности в материале: Патриарх Кирилл поздравил глав православных церквей с Пасхой

18:45 02.05.2021 Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в Светлое Христово Воскресение в своей проповеди поздравил всех с «торжеством из торжеств». И повторил слова Григория Богослова, который сравнивает праздник Пасхи с солнцем, а остальные праздники — со звёздами. В Курганскую область из Иерусалима доставлен Благодатный огонь. Раздаваться святыня будет в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана на протяжении всей Светлой седмицы с 3 по 8 мая. Читайте подробнее: В Кургане в Светлую седмицу раздадут Благодатный огонь

21:59 02.05.2021 Пасхальная служба © ИА REGNUM

23:08 02.05.2021 Православных христиан, отмечающих 2 мая праздник Пасхи, поздравил действующий президент США Джо Байден. Заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома. Подробности в материале: Президент США поздравил православных христиан с Пасхой

06:37 03.05.2021 Пасхальные пряники © ИА Красная Весна.

06:38 03.05.2021 В Ульяновской области стартовал Симбирский губернский пасхальный фестиваль, который проводится в седьмой раз. Читайте также: В Ульяновске стартовал губернский пасхальный фестиваль

09:22 03.05.2021 В Чувашии, по данным полиции, в ночь с 1 на 2 мая в храмах и монастырях республики прошли 180 торжественных богослужений и крестных ходов. Мероприятия проводились с учетом ограничений в условиях пандемии коронавируса. Читайте также: В пасхальных богослужениях в Чувашии приняли участие 15 тыс. жителей

10:05 03.05.2021 Освящение куличей у Собора Михаила Архангела в Сочи. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

10:26 03.05.2021 С понедельника, 3 мая, верующие Эстонии смогут снова собираться в храмах после снятия ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Нынешняя Пасха вселила надежды в сердца не только православных эстоноземельцев. Об этом глава Эстонской православной церкви Московского патриархата, митрополит Евгений заявил в интервью эстонскому гостелевидению на русском языке ETV+. Об этом: Митрополит — эстоноземельцам: Пасха стала предвестником открытия храмов

10:32 03.05.2021 В Пензенскую область 2 мая доставили Благодатный огонь. Встретить святыню в главный православный храм региона — Спасский кафедральный собор пришли более сотни горожан, многие — целыми семьями. Некоторые из прихожан принесли свои лампады, чтобы затем отнести их домой. С 3 мая Светлой седмицы все желающие смогут получить Благодатный огонь. Подробности в материале: Пензенская епархия приглашает в храмы за Благодатным огнём

10:48 03.05.2021 Пасхальная служба © ИА REGNUM.

11:10 03.05.2021 Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий совершил Великую пасхальную вечерню в Покровском соборе Саратова вечером 2 мая. В церковь во время богослужения был доставлен Благодатный огонь, сошедший в храме гроба Господня в Иерусалиме. Подробности в материале: Митрополит Саратовской области совершил первую пасхальную службу

11:44 03.05.2021 Пасхальная служба © ИА REGNUM.

06:22 04.05.2021 Во Владивостоке на Пасху около гипермаркета на Народном проспекте раздавали огромный кулич — его разрезали и все желающие могли себе выбрать любой кусок, да не один. Подробности в материале: Во Владивостоке на Пасху раздали 600-килограмовый кулич

07:05 04.05.2021 Пасхальная служба © ИА REGNUM.

08:39 04.05.2021 В канун Пасхи, 1 мая, строители моста через Зею в Приамурье обнаружили металлическую икону. По предварительным оценкам её возраст более двухсот лет. Читайте подробнее: В Приамурье при строительстве моста через Зею найдена древняя икона

08:56 04.05.2021 Яйца. Анна Рыжкова © ИА REGNUM.

09:38 04.05.2021 Около 4000 человек приняли участие в первой пасхальной службе, которая прошла в главном храме ВС России.

10:02 04.05.2021 Пасхальная неделя продлится до 7 мая. Светлый праздник отмечают целую неделю, как один день. На эту неделю отменяются заупокойные молитвы, посты, земные поклоны.

10:04 04.05.2021 Всю неделю открыты Царские врата (главный вход в алтарь). Только в эти дни они никогда не закрываются как символ соединения земного и небесного, победы над смертью.

10:05 04.05.2021 В Светлый вторник по традиции вспоминается обретение чудотворной иконы, прославившейся как Иверская икона Божией Матери. По преданию, оригинал ее был написан самим евангелистом Лукой, знавшим Богородицу. В IX веке икону опустили в море, чтобы спасти от поругания иконоборцами, а через два века она явилась в море монахам Иверского монастыря на Афоне. С ней связано множество чудес, и в Светлый Вторник верующие особо молятся перед этим образом.

10:16 04.05.2021 Самолётом из Москвы 4 мая в Хабаровск доставили Благодатный огонь сошедший с небес в Иерусалиме, — священники отслужили благодарственный молебен прямо в аэропорту, а затем его отвезли в Спасо-Преображенский кафедральный собор и уже начали раздавать огонь по всем православным храмам Хабаровского края. Подробности в материале: Благодатный огонь привезли в Хабаровск

10:43 04.05.2021 Пасхальная служба © ИА REGNUM.

12:00 04.05.2021 Покровский кафедральный собор. г. Барнаул. (сс)Kraulinn.

13:19 04.05.2021 Свыше двух тысяч работ более 2,5 тысячи авторов и творческих коллективов представлены на открывшейся 3 мая в калужском театре юного зрителя. 46-й областной выставки детского творчества «Пасха! Господня Пасха!», сообщает калужская епархия. Об этом: В Калуге открыли выставку детского творчества «Пасха! Господня Пасха!»

15:35 04.05.2021 Иерархи поместных православных церквей обратились с пасхальными видеопоздравлениямик митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, всейУкраинской Православной Церкви и украинскому народу, сообщили в пресс-службе Московского патриархата. В частности, епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий (Сербская Православная Церковь) пожелал «Украинской Православной Церкви и ее верному народу радости в этот великий праздник, чтобы остановилось пролитие братской крови, воцарились мир и братская любовь между всеми людьми доброй воли в братской славянской стране». "Мы молимся за вас, за ваше единство, за то, чтобы царил мир на украинской земле, чтобы прекратились все военные действия и военные действия против Церкви», — сказано в обращении митрополита Тамасосского и Оринийского Исайи (Кипрская Православная Церковь).

15:38 04.05.2021 Пятизвездочный отель в районе Манавгат (Анталья, Сиде) был закрыт властями из-за «коронавечеринки», устроенной по случаю празднования Пасхи для иностранных, в том числе украинских, туристов. По сообщению портала Haberler, в ходе праздника гости не соблюдали социальную дистанцию и были без масок, хотя персонал при этом оставался в масках. Как заявил губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи, туристический сертификат отеля, позволяющий работать в пандемию, аннулирован. Постояльцы были расселены по другим гостиницам.

15:39 04.05.2021 Пасхальный фестиваль на Соборной площади Главного храма ВС РФ mil.ru

15:43 04.05.2021 К празднику Пасхи на Украине у православных появилось два новых храма вместо тех, что были отобраны так называемой «Православной церковью Украины», сообщили в пресс-службе Московского патриархата РПЦ. Церковь Рождества Иоанна Предтечивселе Броница Волынской области была захвачена в феврале 2019 года. Чин закладки нового храма был совершен в ноябре 2020 года, пасхальная литургия 2021 года прошла уже в новом здании. В селе Несвич Волынской области также встретили Пасху в новом храме, хотя строительные работы там еще продолжаются. Здание церкви было утрачено прихожанами в результате рейдерского захвата в марте 2019 года, сообщили в пресс-службе.

01:11 05.05.2021 Сообщение управления МЧС по Свердловской области о том, что жителю Екатеринбурга грозит штраф за приготовление шашлыков на детской площадке, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 4 мая в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Алкашам и собачникам можно, а шашлык — нельзя?» — штраф за шашлык на Урале

07:32 05.05.2021 Яйца. Анна Рыжкова © ИА REGNUM.

09:10 05.05.2021 Пасхальная праздничная служба прошла в старообрядческой общине Горно-Алтайска, которая возводит храм в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы.

09:40 05.05.2021 Митрополит Онуфрий забросал прихожан Киево-Печерской лавры крашеными яйцами. На Пасху он должен был их раздавать, но подошёл к своей задаче креативно. [[[video-2]]] Судя по видео, людям такой формат скорее понравился.

11:28 05.05.2021 Архиерейское богослужение в Петропавловском храме. Салехард yamalrpc.ru.

12:38 05.05.2021 В регионах России проходят культурные мероприятия, посвященные Светлой (Пасхальной) неделе. Так, в петербургском Эрмитаже открылась выставка «Православные церковные облачения XVII — начала XX века». Впервые представлены облачения полковых священников российской гвардии. Выставка будет работать до сентября 2021 года.

14:12 05.05.2021 Премьер-министры России и Греции Михаил Мишустин и Кириакос Мицотакис в ходе телефонной беседы обменялись поздравлениями с праздником Пасхи, сообщили в пресс-службе правительства России. Мишустин и Мицотакис также обсудили вопросы двусторонних отношений России и Греции, уделив особое внимание теме совместного противодействия распространению коронавируса.

14:22 05.05.2021 Свечи, зажжённые Благодатным огнём. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:15 05.05.2021 В филармонии Владикавказа в рамках ХХ Московского Пасхального фестиваля 5 мая выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Также в рамках фестиваля6 мая состоится торжественное открытие после реконструкции Национального театра опера и балета. Будет представлена оперетта «Летучая мышь». Часть билетов была бесплатно предоставлена медикам.

16:14 05.05.2021 Пасхальная служба © ИА REGNUM

16:38 05.05.2021 Сегодня третий день Светлой Седьмицы — среда. На время пасхальной недели обычный во весь год пост по средам отменяется.

18:31 05.05.2021 Cреду Светлой седмицы принято называть Градовой или Хороводницей. Названия среды Светлой седмицы связаны с народными приметами и традициями этого дня.

18:32 05.05.2021 Считалось, что тяжелая работа в Светлую среду может привести к тому, что будущий урожай погибнет от града. В церквях ставили свечи для защиты от этого природного явления.

18:32 05.05.2021 Хороводницей Светлую среду называли потому, что в селах в этот день начинались ежедневные хороводы, которые продолжались вплоть до Троицы.

20:03 05.05.2021 В Светлую седмицу запрещены венчания.

20:06 05.05.2021 Ночная пасхальная служба. Фото Ярослава Чингаева ИА REGNUM

06:55 06.05.2021 В Барнауле открылась выставка-экспозиция «Пасхальное чудо». Её организовали сотрудники Музея редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н. М. Ядринцева. «Праздник Воскресения Христова — недостижимо возвышающийся над всеми остальными. В нашей экспозиции — книги о жизни Иисуса Христа, повести, рассказы и стихи русских писателей и поэтов, призванные вдохновить читателя и продлить радость о Воскресшем Христе на все пятьдесят праздничных дней от Пасхи до Троицы. Книги украшены цветными иллюстрациями, оформлены в дизайнерские обложки. Рядом с русской духовной классикой, которую хочется перечитывать, осмысливать и обсуждать, представлена частная коллекция пасхальных открыток конца 19 — начала 20 столетия. Разные по стилю и тематике, они очень ярко рассказывают о жизни дореволюционной России, о вкусах и нравственных ценностях. Часть экспозиции составили сувенирные пасхальные яйца из фарфора и стекла XIX столетия, а также деревянные пасхальные яйца с изображением храмов города Барнаула, выполненные барнаульской художницей Ольгой Воробьёвой», — пояснила заведующая Музеем редкой книги Ирина Миллер.

08:58 06.05.2021 Благодатный огонь Дарья Драй © ИА REGNUM.

12:18 06.05.2021 6 мая во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра в рамках Пасхального фестиваля состоится традиционный праздничныйконцерт. Участие в нем примутхор и солисты Приморской сцены Мариинского театра, а такжесводный хор Владивостокской епархии.

12:51 06.05.2021 Открытие выставки «Православные церковные облачения XVII — начала XX века в собрании Эрмитажа». hermitagemuseum.org

13:06 06.05.2021 7 мая в Архангельске в рамках Большого пасхального фестиваляруководитель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрей Котов представит проект «Душеполезные песни на каждый день». Участие в концерте также примут музыканты Сергей Старостин и Владимир Волков.

13:36 06.05.2021 Выставка-экспозиция «Пасхальное чудо». Барнаул. altai-eparhia.ru

14:02 06.05.2021 В Брянской области продолжается Пасхальный фестиваль искусств и народного творчества «Светлая седмица». 6 мая в областном театре драмы покажут спектакль «Вдовий пароход», в областном театре кукол — спектакль «Волшебное кольцо». Для детей перед началом спектакля подготовлена игровая программа «Пасхальное чудо» и мастер-класс «Пасхальный сувенир». В областной филармонии в этот же день представят музыкальный спектакль «Томик Пушкина».

14:35 06.05.2021 В городе Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга в день памяти святого Георгия Победоносца митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил новый храм, названный в честь святого великомученика, и совершил в нем Божественную литургию. Читайте подробнее: В пригороде Петербурга освятили храм, построенный Ротенбергом

15:13 06.05.2021 Выставка-экспозиция «Пасхальное чудо». Барнаул. altai-eparhia.ru

15:38 06.05.2021 6 мая мероприятия Московского Пасхального фестиваля проходят во Владикавказе. В этот день состоится торжественное открытие после реконструкции Национального театра оперы и балета. Первой постановкой, которую увидят зрители, станет оперетта «Летучая мышь». Часть билетов на мероприятия фестиваля была бесплатно предоставлена врачам, помогавшим в борьбе с распространением коронавируса.

16:09 06.05.2021 Пасхальная служба © ИА REGNUM

16:46 06.05.2021 В четверг Светлой седмицы, день памяти великомученика Георгия Победоносца и праздник Иверской иконы Божией Матери, патриарх Кирилл совершил литургию вхраме Христа Спасителя. «День памяти святого великомученика Георгия совпадает с первой неделей Пасхи, тем более с первым днем Пасхи, не так уж часто. Но эти совпадения обычно имели место тогда, когда народ наш очень нуждался в некоей победе», — сказал патриарх в первосвятительском слове по окончании литургии. «Совершая богослужение в день святого Георгия Победоносца, особенно когда этот день приближен к празднику Святой Пасхи, мы прославляем Господа, принесшего нам избавление от страшного смертельного врага, мы прославляем Георгия Победоносца, который является символом победы не только над врагом видимым, но и над врагом невидимым», — сказал также глава Русской православной церкви.

17:17 06.05.2021 Пасхальная служба © ИА REGNUM

06:53 07.05.2021 В Чите проходит традиционная благотворительная акция «Пасхальный подарок», целью которой является сбор средств на приобретение пасхальных подарков для тех, кто больше всего нуждается в заботе и внимании — дети из малообеспеченных семей, подопечных центра «Доверие», маленьких пациентов онкологического диспансера, пожилых людей из Забайкальского социального приюта.

07:44 07.05.2021 Иверская икона Божией Матери. St. Apostle Luke.

09:52 07.05.2021 Пасхальную Бажественную литургию в день памяти великомученика Георгия Победоносца 6 мая в 35-м Краснознаменном орденов Кутузова и Александра Невского ракетном соединении возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в сослужении священнослужителей Барнаульской епархии. Накануне Дня Великой Победы в Пасхальной литургии архиерейским чином участвовали воинские части и подразделения ракетного соединения, всего — около 1000 человек, свободных от несения боевого дежурства и внутренней службы. Причастились более 420 военнослужащих во главе с командиром соединения генерал-майором Александром Прокопенковым и его заместителями. В завершение праздничного богослужения архипастырь сердечно поблагодарил воинов-ракетчиков за их доблестный ратный труд в деле защиты нашего Отечества и поздравил с праздником Светлого Христова Воскресения традиционным пасхальным возгласом «Христос воскресе!». Алтайская митрополия.

12:33 07.05.2021 7 мая в центральном концертном зале Волгограда выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт пройдет в рамках ХХ Московского Пасхального фестиваля, мероприятия которого проходят в разных регионах страны.

13:31 07.05.2021 Открытие выставки «Православные церковные облачения XVII — начала XX века в собрании Эрмитажа». hermitagemuseum.org

14:28 07.05.2021 8 мая в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации пройдет «особое пасхальное богослужение — торжественный молебен в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», сообщили в Министерстве обороны. После молебна состоится историческая реконструкция, посвященная Пражской наступательной операции 1945 года, и выступления артистов Центрального академического театра Российской Армии, а также Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова.

15:27 07.05.2021 В лечебно-исправительном учреждении №1 Алтайского края провели конкурс профессионального мастерства среди осужденных, участие приняли обучающиеся по профессии «Пекарь», сообщили в краевом управлении ФСИН. Конкурс приурочили к празднованию Светлой седмицы, онвключалв себядва этапа: практический и теоретический. В рамках практического осужденные должны были приготовить пасхальный кулич ипредставитьего жюри. Теоретический этап предполагал решение тематического кроссворда. Победители конкурса получили грамоты и благодарности.

16:23 07.05.2021 Патриарх Кирилл. Дарья Драй © ИА REGNUM

17:10 07.05.2021 7 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены, сообщили в пресс-службе патриархии. Патриарх поздравил с Днем Победы военнослужащих, а также обратился к иерархам и духовенству. «Пандемия внесла печальные коррективы в наше Пасхальное расписание богослужений, в том числе в мое участие в этих богослужениях. Но Пасху никто не отменял, благодать Божия прикоснулась ко всем нам, хотя, может быть, не в той степени, как это происходило, когда мы все вместе совершали Божественную службу», — сказал глава Русской православной Церкви.