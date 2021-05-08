«Христос воскресе!» Православные празднуют Пасху — все новости
«Христос воскресе!»
«Воистину воскресе!»
Православные христиане 2 мая 2021 года празднуют величайший праздник — Пасху. Подготовка к ней продолжалась семь недель. Пасха празднуется семь дней — всю неделю, и поэтому эта неделя называется Светлая Пасхальная седмица. Каждый день недели тоже называется светлым.
В трансляции ИА REGNUM — обо всём, что связано со СветлымХристовымВоскресением.
Власти Новосибирска попросили горожан соблюдать меры предосторожности во время пасхального богослужения в храмах. Уточняется, что богослужения рекомендуется проводить в храмах площадью не более 800 кв. м. — при условии ограничения численности людей, находящихся внутри: не более 1 человека на 4 кв. м.
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В Якутии майские праздники в традиционном формате проводить не будут.
Читайте подробнее: В Якутии ввели строгие ограничения на майские праздники и Пасху
Стоимость набора продуктов питания для приготовления пасхального кулича в Томской области за год выросла на 16,1%.
Читайте также: В Томской области значительно подорожали ингредиенты для пасхального кулича
Власти в регионах страны, вслед за мэром Москвы, озадачились мотивацией для вакцинации от коронавируса людей страше 60 лет. Кто-то даёт деньги, кто-то — талоны на питание, а в Хабаровске решили к Пасхе выдать десяток яиц.
Читайте подробнее: «Просто дно и смех сквозь слёзы» — раздача яиц за прививку от коронавируса
В Пензе 2 мая, в день празднования православного праздника Пасхи, организуют дополнительное транспортное сообщение до Восточного кладбища.
В Ульяновской области 2 мая открывается седьмой Симбирский губернский пасхальный фестиваль. В этом году он будет посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского.
Подробности в материале: В Ульяновской области пасхальный фестиваль посвятят Александру Невскому
В Магаданской области таких беспрецедентных коронавирусных ограничений, как на Пасху в 2020 году, когда службы в храмах проходили без прихожан, в этому году не будет.
Подробности в материале: На Колыме Пасху отметят без коронавирусных ограничений
Движение транспорта будет ограничено на некоторых улицах около церквей и храмов Уфы из-за празднования Пасхи Христовой. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что ограничения будут действовать с 18:00 часов 1 мая до 14:00 часов 2 мая текущего года.
Подробности в материале: В Уфе на Пасху ограничат движение транспорта около храмов
В Чувашии в этом году праздничные пасхальные богослужения пройдут не за закрытыми дверями, как это было в 2020 году: храмы будут открыты, но при этом будет действовать ряд ограничений.
Подробности в материале: Пасхальные богослужения в Чувашии пройдут с ограничениями
В Барнауле в ночь на Чистый четверг автоколонна МБУ «Автодорстрой» помыла центральные проспекты и улицы.
Как сообщает пресс-центр городской мэрии, шесть коммунальных дорожных машин смыли водой пыль и грязь с проезжих частей проспектов Ленина, Красноармейского, Социалистического, Комсомольского, Строителей, улиц Молодежной, Димитрова, Мерзликина, Гоголя.
Власти в регионах страны, вслед за мэром Москвы, озадачились мотивацией для вакцинации от коронавируса людей страше 60 лет. Кто-то даёт деньги, кто-то — талоны на питание, а в Хабаровске решили к Пасхе выдать десяток яиц.
Объявленная минздравом Хабаровского края акция по раздаче яиц вакцинированным от коронавируса пожилым людям вызвала волну обсуждений под постом в Instagram.
Хабаровчане по-разному отнеслись к такой инициативе, в большинстве своём они осудили такую раздачу яиц.
«Смех сквозь слезы от этой акции», — написала пользователь natalia_lia_27region.
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Алтайский край. В Рубцовском соборе Архангела Михаила в преддверии праздника светлой Пасхи открыли выставку-ярмарку детских поделок. Об этом сообщает «Вести-Алтай».
Их своими руками делали воспитанники детских садов и школьники, иногда вместе с родителями. И представили на ежегодный конкурс «Пасхальная радость», который проводит Рубцовская епархия. Причудливые пасхальные яйца из атласных лент, корзинки, цветы, цыплят, кроликов и даже декоративные куличи для своего праздника может купить любой желающий, и даже не обязательно прихожанин храма.
За каждую поделку можно заплатить столько, сколько подскажет сердце. Вырученные деньги пойдут на благое дело — помощь больному ребёнку. Такие ярмарки в храме проводят уже шесть лет — на Рождество и Пасху. На собранные средства детям с ДЦП организовывали реабилитационные курсы иппотерапии, закупали специальные книги для незрячих и слабовидящих малышей.
В Чите стартовала традиционная благотворительная акция «Пасхальный подарок», целью которой является сбор средств на приобретение пасхальных подарков для тех, кто больше всего нуждается в заботе и внимании, — детей из малообеспеченных семей, подопечных центра «Доверие», маленьких пациентов онкологического диспансера, пожилых людей из Забайкальского социального приюта.
По благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с 13 по 19 мая 2021 г. в Барнауле пройдет XV Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России».
В Ново-Тихвинском женском монастыре есть свои оригинальные рецепты пасхальной выпечки. Монахини дают мастер-классы для паломников.
Например, они советуют обливать уже готовые куличи растопленным белым шоколадом, а потом украшать свежими ягодами. А кроме того, обязательно испечь из сдобного теста фигурку ягненка.
Евангелия, монахиня Ново-Тихвинского женского монастыря: «Почему выпекается агнец? Он символизирует самого Господа. В ветхом завете до Рождества Христова в храм приносили жертву — ягненка. Господь пришел на землю и сам себя принес в жертву. Поэтому мы выпекаем агнцев традиционно и предлагаем также залить его шоколадом».
Цитата ОРТ.
«Пускай этот Чистый четверг будет «чистым» во всех отношениях! Желаю чистоты в доме, в поступках, в сердце, в мыслях и во всем, что вас окружает! Пусть счастье, добро и любовь ежедневно заполняют вашу жизнь!» — пожелала всем читателям группы «ВКонтакте» Елена Суходольская-Чёрная.
Чистый четверг: обычаи и приметы.
Очищение — главный смысл этого праздника. В четвертый день Страстной недели необходимо навести порядок в доме и в голове, но прежде — как следует искупаться. Ведь чистота, как известно, залог здоровья — физического и душевного.
Плохая примета — оставлять в этот день немытую посуду и замоченное, но нестираное, белье.
В Великий четверг Церковь вспоминает Тайную вечерю Господа Иисуса Христа, на которой было установлено таинство Евхаристии, или Причастия, и совершено омовение ног апостолов.
Однако название Чистого четверг получил вопреки распространенному мнению о том, что в этот день нужно убирать в доме. Четверг называют Чистым, потому что в этот день все христиане должны очищать свою душу исповедью и освящать Причастием.
(Храм святого Симеона Верхотурского г. Перми).
В Великий Четверг служится Литургия св. Василия Великого. А вечером служится утреня Великой пятницы с чтением двенадцати отрывков из Евангелия, описывающих страдания Христа. Служба эта так и называется «12 евангелий». Это очень красивая и трогательная служба, во время которой народ стоит в храме с зажженными свечами, а на каждое начало чтения Евангелия бывает колокольный звон.
(Храм святого Симеона Верхотурского г. Перми).
В связи с празднованием Пасхи в Барнауле запустят ночные трамваи и троллейбусы. Электротранспорт доставит православных на богослужение. По данным городской администрации, четыре трамвайных вагона и два троллейбуса выйдут на маршруты с 2 до 4 часов ночи.
Пасхальный Кулич — является незаменимым хлебным символом великого светлого христианского праздника Пасхи. В Ветхом Завете нет ни одного из упоминаний о куличе потому, что история пасхального кулича берет свое начало еще с древних языческих времен. Приготовление пасхальных куличей и их освящение в церкви — является одним из самых древних христианских обычаев. Великая легенда гласит — кулич является символом памяти о Спасителе Иисусе Христе, который был распят. После смерти учителя, его наставники во время трапезы оставляли место Иисуса свободным, и клали туда хлеб. Так возник и существует до сих пор так называемый «церковный хлеб».
(Кирилловская сельская библиотека в «ВК»).
Православные жители Краснодарского края в этом году не смогут находиться в храмах во время пасхальных богослужений. Решение было принято 29 апреля на заседании оперштаба, сообщили в пресс-службе администрации региона.
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»Как красивы наше Валдайское озеро и вся наша Земля! Сегодня в «чистый четверг» мне захотелось сделать этот пост и призвать к людям — «Берегите эту красоту, сохраняйте природу! Это наш дом! Пусть нам всем живётся радостно на этой планете!» — пишет Наталья Пантова «ВКонтакте».
Во время предстоящих выходных президент России Владимир Путин по традиции посетит пасхальное богослужение. Об этом 29 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Смоленская область. 29 апреля в районной детской библиотеке состоялось очередное занятие клуба «Купель» с учащимися 2-а класса Шумячской средней школы им. В.Ф.Алешина.
Стало уже хорошей традицией одно из мероприятий посвящать православному празднику — Пасхе. Ребята посмотрели видеофильм об истории праздника, узнали, что яйца, окрашенные в один цвет, назывались крашенками; если на общем цветном фоне обозначались пятна, полоски, крапинки другого цвета — это были крапанки.
Еще были писанки — яйца, раскрашенные от руки сюжетными или орнаментальными узорами. Библиотекарь рассказала школьникам о традициях празднования Пасхи в древности и в наши дни. Оживленный рассказ сопровождался загадками, пасхальной викториной, старинными играми «Пузырь», «Раскрути яйцо», а в завершение мероприятия прозвучала пасхальная сценка «Золотое яичко».
Цитата со страницы библиотеки в «ВК».
Митрополит Вятский и Слободской Марк обратился к кировчанам с просьбой соблюдать меры профилактики распространения коронавируса во время Пасхи. Освящение куличей в субботу, 1 мая, будет проходить на улице весь день. Поэтому прийти к храмам можно будет не только с утра, но и на протяжении дня. Во время богослужений в храмах необходимо носить маски, соблюдать безопасную дистанцию, а в случае недомогания — провести это время в домашней молитве.
Библиотека им. И. Д. Василенко МБУ «ЦБС г. Макеевки» Донецкой Народной Республики принимает участие в сетевой акции «Пасхальный сувенир».
Пасха — это семейный праздник, когда за одним столом собирается много друзей и родственников, вокруг бегают ребятишки. На Пасху принято делать и дарить друг другу маленькие подарки: пасхальные корзинки с расписными яйцами, куличи, сувениры — пасхальных цыплят, зайчиков и т. д. Особенно интересно участвовать в подготовке к празднику и изготовлении поделок на Пасху своими руками детям.
Цитата из «ВК».
Петербуржцы старше 65 лет не смогут прийти в храм на Пасху. Как сообщают ЛенТВ24 — Новости, пасхальные богослужения в храмах Петербурга пройдут с соблюдением антикоронавирусных правил. Все актуальные требования Роспотребнадзора останутся в силе.
В петербургских храмах на Пасху сохранятся все те же противовирусные меры, которые действовали до этого. Наталья Родоманова, руководитель сектора коммуникаций Митрополии Петербурга:
«На службу не смогут прийти петербуржцы и гости города старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания. Им советуют остаться дома. Все прихожане должны будут надеть медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Священнослужителям надзорное ведомство рекомендует регулярно проветривать помещения, обрабатывать антисептиком руки, а также дезинфицировать киоты икон и другие предметы».
Уточняется, что, как и в прошлом году, метро Петербурга в пасхальную ночь работать не будет.
Саратовская область. Накануне, 28 апреля, в ГАУ СО КЦСОН Ивантевского района «серебряный» волонтер Галина Вязовкина встретилась с детьми из семей СОП, состоящих на обслуживании в центре.
В преддверии Светлого праздника Пасхи она рассказала ребятам, как правильно приступить к пасхальной трапезе, а также познакомила ребят со старинными рецептами приготовления куличей. В заключение мероприятия Галина Михайловна подарила каждому ребенку пасхальную игрушку, связанную своими руками и сладкий гостинец.
Краснодар. 26 апреля 2021 года в МБОУ ДО ДЮЦ состоялись отборочные просмотры муниципальных этапов 2-х краевых конкурсов: конкурса детских рисунков «И помнит мир спасенный», и изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасха в кубанской семье» среди учащихся образовательных учреждений Краснодарского края. Были представлены работы учащихся 16 образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, лучшие из которых примут участие в конкурсах.
Если бы мы узнали, что завтра нам придется умереть, то каждый из нас позаботился бы о том, чтобы на этой земле завершить что-то главное. Все мелкие дела мы бы, скорей всего, оставили: забыли о том, что обои остались недоклеены, никто бы, конечно, в прачечную не пошел и телевизор не стал смотреть, новости слушать. Вот так и Господь, зная, что Ему надлежит умереть, совершил это самое важное — то, ради чего Он и на землю пришел. Он собрал Своих учеников в горнице, которая заранее была приготовлена, чтобы им, по обычаю иудейскому, вкусить пасху. И на этом собрании Он совершил Великую службу: благословил хлеб, преломил, дал Своим ученикам и сказал: «Сие есть Тело Мое». Благословил чашу с вином и сказал: «Сия есть Кровь Моя, Новаго Завета, яже за многия изливаема во оставление грехов». А перед этим Он взял таз с водой, полотенце и умыл ноги ученикам, хотя Петр и сопротивлялся, потому что он не мог вместить того, что Учитель, Которого они так почитают, любят, благоговеют перед Ним, — и вдруг Он будет им ноги умывать.Вот такие два великие дела совершил Господь: умыл ноги ученикам и совершил Евхаристию. Тем самым Он, во-первых, дал образ, как ученики Христовы должны поступать. Почему Господь ноги именно умыл, а не руки, не голову, не шею? Потому что это знак смирения.
Попробуем пойти на улицу, первого встречного остановить и сказать: помой мне ноги. Ничего, кроме брани, мы в ответ не услышим, поскольку, чтобы этот акт совершить, надо отложить в сторону свое так называемое человеческое достоинство, нужно иметь большое смирение и любовь. И Господь нам в этом поступке, который Он совершил перед Своей кончиной, показал, как мы должны жить, как мы друг к другу должны относиться. Тогда это будет истинно христианская жизнь.
(Храм целителя Пантелеимона, Тольятти).
Владимирская область. В рамках акции «Весенняя неделя добра» фонд социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный в лице Е. М. Раковой оказал благотворительную помощь: пасхальные продуктовые наборы для получателей социальных услуг на дому филиала Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения в г. Радужный.
Социальные работники поздравили всех одиноко проживающих получателей с приближающимся Днем Святой Пасхи и вручили им продуктовые наборы.
Цитата ГБУСО ВО Владимирский КЦСОН филиал г. Радужный.
Паломнический центр Московского патриархата: сегодня, 29 апреля, в Чистый четверг, принято печь куличи. Почему возникла такая традиция? И что из себя представляет кулич?
Кулич — это пасхальный хлеб, напоминающий нам о Воскресении Христовом. Как известно, Господь наш Иисус Христос после Своего Воскресения приходил к апостолам во время их трапезы. Апостолы оставляли за столом место для Спасителя и в середине стола ставили для Него хлеб.
Со временем появилась традиция на Пасху оставлять хлеб в храме (по-гречески он называется «артос»). По окончании ночной пасхальной литургии артос освящается в каждом храме. В течение всей Светлой седмицы артос находится в церкви и во время крестных ходов обносится вокруг храма, а в субботу после благословения раздается верующим.
Постепенно традиция иметь свой артос пришла в каждую православную семью, ведь семья — это малая Церковь. Так появился кулич. Имея во время пасхальной трапезы на столе кулич, мы имеем упование, что и в нашем доме невидимо присутствует Воскресший Господь.
Паломнический центр Московского патриархата: а теперь приготовим праздничный кулич.
Ингредиенты: яйца — 2 шт., сахар — 200 г, творог — 300 г, сода — 1 ч/л, уксус 9% — 1 ч/л, сливочное масло — 150 г, мука — 2 стакана, курага, цукаты. Яйца разбить в глубокую миску, добавить к ним сахар и взбить миксером до тех пор, пока сахар полностью не растворится, а смесь не побелеет.
Влить к яйцам растопленное, негорячее сливочное масло и продолжать взбивать. Добавить творог и тщательно взбивать еще пару минут. В чайную ложку соды влить уксус, подождать, пока сода зашипит, и добавить в творожную массу. Затем постепенно порциями вводить просеянную муку. Тесто должно получиться таким густым, чтобы не стекать с ложки.
Добавить в тесто цукаты с измельченной курагой, перемешать и выложить в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Дать тесту отдохнуть десять минут в форме, а затем выпекать 50−70 минут в духовке, разогретой до 160 градусов. После выключения духовки оставить кулич в ней еще на 10 минут. Затем остудить его, достать из формы и украсить глазурью.
В субботу освятите кулич в храме. Светлой Пасхи!
Паломнический центр Московского Патриархата в «ВК».
Кузбасс. 30 апреля, в преддверии Светлого праздника Пасхи, в Кемерове состоится сельскохозяйственная ярмарка Она пройдет с 9.30 до 14.00 по местному времени на площади Советов. На ярмарке будет представлен широкий ассортимент молочной и мясной продукции производителей Кемеровского, Промышленновского, Топкинского районов и города Анжеро-Судженска.
Кемеровчане смогут приобрести куличи, пасхи, яйцо, мясо индейки, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, а также продукцию от местных производителей потребительской кооперации, заготовленную в Кузбассе: папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи и многое другое. Садоводов и дачников порадует большой выбор саженцев плодово-ягодных и декоративных культур, цветочной рассады, укрывного материала садового инвентаря.
Пенза. В преддверии Пасхи встатистики рассказали, насколько дороже в 2021 году жителям области обойдется приготовление традиционного кулича. Специалисты подсчитали стоимость набора продуктов, необходимых для теста, взяв за основу традиционные рецепты.
Так, цена набора из 500 г пшеничной муки, 25 мл цельного пастеризованного молока 2,5−3,2% жирности, 6 куриных яиц, 150 г сливочного масла или маргарина, 200 г сахара-песка, 140 г сухофруктов на 26 апреля составляла 210 рублей. Это на 16,6% дороже, чем 27 числа минувшего года. Подорожала и творожная пасха. Ее готовят из 1 кг жирного творога, 150 г сметаны, 200 г сахара-песка, 200 г сливочного масла, 4 куриных яиц и 300 г сухофруктов. Стоимость такого набора — 524,8 рубля, что на 8,6% дороже, чем в 2020-м.
«Самый большой рост за период с 27 апреля 2020 года по 26 апреля 2021-го наблюдается в стоимости сахара (на 44,6%), куриных яиц (на 43,6%) и пшеничной муки (на 22,4%)», — добавили в Пензастате.
Марий Эл. В ночь с 1 на 2 мая в канун празднования Светлой Пасхи жители республики смогут посмотреть прямую трансляцию праздничного богослужения на телеканале МЭТР, на сайтах metr12.ru и gtrkmariel.ru и в социальных сетях.
Уникальную выставку к Пасхе готовят в Донецком республиканском художественном музее.
Называться она будет «Умозрение в красках» и на ней представлены 90 предметов, 80 из которых — иконы из собрания музея, — рассказала телеграм-каналу Донбасс решает ведущий научный сотрудник музея Валерия Солдатова.
По ее словам, в экспозиции помимо икон будут складни, потиры, богослужебные книги, другие предметы религиозного культа. Некоторые из них выставят впервые.
Московские волонтеры помогли с уборкой квартир пожилым жителям столицы. Акция «Чистый четверг» пошла в Москве в шестой раз.
В этом году 150 волонтеров вымыли 360 окон, 62 балкона, вынесли 78 мешков мусора из квартир 120 дедушек и бабушек.
Всем приходом готовимся встретить Пасху Христову!
Цитата со страницы «Храм Усекновения гл. Иоанно-Предтечи д. Калиновка» в «ВК».
В Саратове с 29 апреля до 2 мая организованы пасхальные ярмарки по продаже соответствующей продукции к православному празднику. Всего на территории областного центра ярмарки пройдут по 83 адресам. Работать ярмарки будут с 8:00 до 19:00 (местное время).
Читайте также: В Саратове заработали 83 пасхальные ярмарки
В театральном зале Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова 4 мая состоится благотворительный фестиваль «Пасхальное яйцо». Мероприятие проводится для детей из многодетных и малоимущих семей области. В рамках фестиваля состоится благотворительный концерт и сбор подарков для детей.
Об этом: В Саратове пройдет благотворительный фестиваль «Пасхальное яйцо»
В Саратовской области Роспотребнадзор рекомендовал в храмах во время пасхальных богослужений использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
Об этом: В саратовских храмах на Пасху рекомендовано использовать маски
В Ростовской области за год стоимость пасхальных куличей выросла на 10%. Это связано с подорожанием ингредиентов, необходимых для их приготовления, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
Читайте подробнее: В Ростовской области пасхальные куличи подорожали на 10%
На майских праздниках в Ульяновске не планируется проведение массовых мероприятий, но меры безопасности всё равно усилят.
Читайте подробнее: На праздники в Ульяновске усилят меры безопасности
Статистики подсчитали стоимость пасхальных угощений для жителей Бурятии.
Читайте подробнее: В Бурятии подсчитали стоимость пасхального обеда
В Туве за минувший год стоимость основных ингредиентов для приготовления пасхального кулича выросла на 14,5%, или 41 рубль, что выше, чем в среднем по стране (12,2%, или 39 рублей).
Об этом: Яйца и сахар в Туве за год подорожали в полтора раза
Все магазины, включая продовольственные, в Черногории будут закрыты 1, 2 и 3 мая, сообщает Управление по инспекционным вопросам.
Работа предприятий торговли запрещена в праздничные дни законом о внутренней торговле.
Об этом: В Черногории из-за праздников магазины не будут работать три дня
Сегодня, 30 апреля, Страстная пятница — день скорби и тихой печали всех верующих.
Это самый строгий день Великого поста. Верующие полностью отказываются от еды до окончания богослужебного чина погребения Плащаницы Иисуса Христа.
В марте 2021 года в Красноярском крае стоимость основных ингредиентов для приготовления пасхального кулича составила 339 рублей. Об этом сообщили 30 апреля в Красноярскстате.
Читайте подробнее: В Красноярском крае подорожал пасхальный кулич
Причина подорожания пасхального кулича в Хакасии — рост цен на основные компоненты этой сладкой выпечки.
Читайте подробнее: Ингредиенты для пасхального кулича подорожали в Хакасии
В Липецке представители общественных организаций поздравили пожилых паллиативных больных с наступающими праздниками Светлой Пасхи и Великой Победы.
Благодатный огонь доставят в 25 городов России.
Среди городов и регионов, в которые будет доставлен Благодатный огонь, — Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний Новгород, Архангельск, Казань, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль, Тверь. В списке также — Ямало-Ненецкий АО.
Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в столицы этих регионов. В ряд регионов Благодатный огонь доставляется регулярными рейсами авиакомпаний. Для этого получаются все необходимые согласования на провоз Благодатного огня в специальных лампадах.
По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 1 мая 2021 года Фонд Андрея Первозванного привезёт в Москву Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Фонд осуществляет эту миссию с 2003 года.
По рекомендации Роспотребнадзора в этом году не состоится массовая встреча Благодатного огня в аэропорту «Внуково».
Как сообщается на сайте Фонда Андрея Первозванного, благословлено принесение Благодатного огня в 15 храмов Москвы (по одному-два храма от каждого викариатства). В этих храмах 1 мая ориентировочно после 20:30 все желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима. В последующие дни в этих храмах также будет возможно получить Благодатный огонь. Необходимо принести собственную лампаду и соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором.
Адреса московских храмов, где можно будет получить Благодатный огонь:
Центральное Викариатство:
1. Богоявле́нский кафедра́льный собо́р в Ело́хове Адрес: Спартаковская 15
2. Храмы Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье. Адрес: ул. Варварка, 8, стр. 1
Юго-Западное Викариатство:
3. Храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. Адрес: ул. Шверника, 17.
4. Храм Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы в Я́сенево (в храме находится копия Кувуклии и Гроба Господня) Адрес: Литовский б-р, д.7а
Южное Викариатство:
5. Храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове г. Москвы. Адрес: Каширское шоссе, 61а.
Северное Викариатство:
6. Храм Всех Святых на Соколе. Адрес: Москва, Ленинградский просп., 73А, 125 057
Северо-Западное Викариатство:
7. Храм Всемилостивого Спаса, Патриаршее подворье в Митине. Адрес: Пятницкое ш., 5
8. Храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине. Адрес: Строгинский б-р, 20
Восточное Викариатство:
9. Храм Преображения Господня на Преображенской площади. Адрес: Преображенская пл., 9А
10. Храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках. Адрес: ул. Кетчерская, 2Б
10. Храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках. Адрес: ул. Кетчерская, 2Б
Западное Викариатство:
11. Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе. Адрес: Парк победы 3Б
12. Храм святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца, на Можайском шоссе. Патриаршее подворье Адрес: 121 596 Москва, Можайское ш., 56, стр. 1
Юго-Восточное Викариатство:
13. Храм Живоначальной Троицы в Карачарове. Адрес: Рязанский пр., 3
Северо-Восточное Викариатство:
14. Храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще. Адрес: Шереметьевская ул., 33
Викариатство Новых территориий г. Москвы:
15. Храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском г. Москвы. Адрес: г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 50
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин сказал: «Мы рады, что в этом году верующие в регионах смогут получить частичку Благодатного огня практически сразу после его доставки в Москву. Надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима порадует наших граждан и поможет преодолеть временные трудности, с которыми Россия, как и весь мир, столкнулась в период пандемии».
30 апреля 2021 года, в Великий Пяток — день, посвященный воспоминанию святых спасительных страстей Иисуса Христа, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с выносом Плащаницы Спасителя в кафедральном соборном Храме Христа Спасителяв Москве.
Затем предстоятель Русской Православной Церкви совершил малое повечерие, на котором был прочитан канон «О распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы», сообщается на сайте РПЦ.
Более 700 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и добровольцев обеспечат пожарную безопасность на Пасху.
«В ночь на 2 мая обеспечение безопасности на 504 объектах религиозного культа будут осуществлять более 500 сотрудников столичного главка МЧС и департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, а также свыше 200 добровольных пожарных», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.
Кроме того, в готовности к реагированию на возможные происшествия находятся свыше 1300 пожарных-спасателей, а также более 400 единиц специализированной техники московского гарнизона пожарной охраны.
В преддверии праздника Пасхи в Москве специалисты ведомства провели комплекс мероприятий, направленных на усиление пожарной безопасности и повышение уровня противопожарной защиты объектов, задействованных в проведении праздника. Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы осуществлено порядка 500 инструктажей и бесед с настоятелями храмов и церквей.
«Особое внимание в ходе профилактических мероприятий было обращено на соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности и возможность беспрепятственного проезда к зданиям и расстановки пожарной техники», — добавили в пресс-службе.
Движение по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено 1 и 2 мая в связи с проведением пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
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Митрополит Онуфрий накануне Светлого Христова Воскресения обратился ко всем, от кого зависит ход вооруженного противостояния на Востоке Украины, с просьбой о восстановлении режима прекращения огня и призвал освободить заложников, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).
«Хотел бы в эти святые дни обратиться к тем людям, которые имеют влияние на вооруженное противостояние на Востоке нашего государства Украина, в Донбассе, — сказал митрополит Онуфрий. — Ради Христа, прекратите стрелять хотя бы в Пасхальные дни!»
Митрополит Онуфрий также призвал освободить всех пленных, чтобы «они смогли этот большой светлый день Пасхи Христовой встретить в своих семьях».
«Пусть Господь всем нам помогает!»
Источник: pravoslavie.ru
В преддверии праздника Пасхи Роспотребнадзор предлагает воспользоваться рекомендациями по выбору продуктов к праздничному столу.
Яйца
При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.
Не приобретайте яйца, а также другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли — с рук и автомашин.
Храните яйца только в холодильнике во избежание размножения патогенных микроорганизмов.
Сроки хранения:
⦁ диетических яиц — до 7 суток,
⦁ столовых яиц — от 8 до 25 дней.
⦁ мытых яиц — не более 12 дней.
В соответствии с санитарными правилами, вареные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов.
Рекомендации Роспотребнадзора
Творог
При покупке творога для приготовления пасхи убедитесь в его качестве.
Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке обратите особое внимание на упаковку: в первую очередь, она должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта, а также на наличие информации об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.
Не покупайте творог с рук, это может быть опасно, так как в домашних условиях не соблюдаются требования при изготовлении творога (например, молоко не пастеризуется).
Рекомендации Роспотребнадзора
Куличи
Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.
При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.
При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причем отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов.
Заявление пресс-службы главного управления МЧС по Московской области о том, что пренебрежение правилами пожарной безопасности при жарке шашлыков в майские праздники в запрещенных местах может грозить не только крупным штрафом, но и лишением свободы, вызвало жаркое обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Над каждым мангалом полицию поставят?» — за жарку шашлыков решили сажать
В Ростовской области за год стоимость пасхальных куличей выросла на 10%. Это связано с подорожанием ингредиентов, необходимых для их приготовления, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
Читайте подробнее: В Ростовской области пасхальные куличи подорожали на 10%
Перед Пасхой в одном из читинских магазинов цена на десяток яиц выросла до 134 рублей.
Цитата телеграм-канала «Газета Вечорка».
Сегодня, 1 мая, Великая суббота. Последний день перед Пасхой. Светлый праздник наступит предстоящей ночью.
В магазинах Балашихи можно купить куличи по вполне доступным ценам.
На ярмарке в Балашихе (Московская область) можно купить деревянные яйца для росписи.
Цитата Новосибирскстата.
В Новосибирске средняя стоимость пасхального стола в этом году составила 959,84 рубля (в прошлом году — 788, 31 руб.). В набор был включен десяток яиц, а также ингредиенты для кулича и творожной пасхи.
На 9 процентов за год, или на 28 рублей, подорожали куличи в Красноярске. Если же готовить их самим, то комплект продуктов для выпечки одного кулича вырос в цене с 338 до 359 рублей. Таковы данные местной статистики.
В некоторых сибирских городах данные официальной статистики расходятся с реальностью. Например, Томскстат заявил о повышении набора для пасхального кулича на 16,1% — со 169,01 до 196,15 рубля (видимо, считали сосем уж маленькие куличи).
Активисты местного отделения ОНФ прошлись по магазинам и увидели рост цен на 30−60%. Впрочем, если рассматривать отдельные продукты, то они действительно сильно подорожали. Например, сахар в Томске за год прибавил в цене 41,41%, а яйца — 40,82%.
Цитата канала buzoters_and_crows.
В Омске, напротив, яйца и мука в преддверии Пасхи немного подешевели — в пределах одного процента. Но цены всё равно кусаются. Десяток яиц на омских прилавках в среднем обойдется в 84,5 руб., килограмм муки — 39,4 руб., килограмм сахара — 51,9 руб. Надо, как и в Томске, уменьшать объемы праздничных куличей. Тогда и сэкономить получится.
По подсчетам экспертов «СберМаркета» стоимость праздничного пасхального стола в РФ в среднем составит 1000 рублей. Это один кулич (477 руб.), десяток яиц (85 руб.), творожная пасха (312 руб.). А также четыре свечи (106 руб.) и набор для окрашивания яиц из четырех цветов (20 руб.).
Аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» оценили праздничные расходы граждан России в два раза дешевле — в 427 рублей за примерно такой же набор.
В основу легли данные 44 млн чеков в сутки с 1 млн онлайн-касс по всей стране во время пятой недели Великого поста. Скорей всего, люди просто стараются тратить меньше — доходы-то за прошедший год не выросли.
Цитата канала buzoters_and_crows.
С первыми лучами солнца во всех церквях Тульской области начались службы. Прихожане приносят и освящают угощения к праздничному столу — куличи и крашеные яйца.
Цитата «Вести-Тула».
Курская область. Пасха очень светлый праздник. Обычно его отмечают в кругу семьи, родных и близких. У детей праздник ассоциируется со вкусными угощениями, покраской яиц, оформлением пасхальных поделок.
Воспитанники стационарного отделения — социальный приют для детей и подростков ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» не остались в стороне. Дети с большой ответственностью подошли к подготовке праздника: оформили Пасхальную выставку рисунков и поделок, покрасили яйца, испекли праздничные куличи. Каждый воспитанник вложил частичку своей души и тепло своего сердца.
Вот это официальная страница центра «ВКонтакте».
В Новосибирской области за год пасхальный кулич подорожал на 25,04 рубля. Об этом сообщил Новосибирскстат.
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В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.
В преддверии православного праздника исследовательский холдинг Ромир узнал у россиян об их планах по празднованию Пасхи. Согласно результатам исследования, большинство россиян будут заниматься приготовлением традиционных праздничных угощений: красить яйца и печь куличи — такими планами поделились 76% респондентов.
Каждый пятый гражданин намерен посетить богослужение в церкви (18%) и кладбище (также 18%). Наименее популярным пасхальным времяпрепровождением россияне сочли Крестный ход — всего 5% опрошенных выразили заинтересованность в торжественном церковном шествии.
Российская делегация ожидает в храме Гроба Господня в Иерусалиме церемонию схождения Благодатного огня.
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий призвал прихожан в условиях пандемии коронавируса соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — в частности, носить маски.
В Иерусалиме началась церемония ожидания Схождения благодатного огня.
Цитата из видео.
Алтайский край. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий обратился с пасхальным поздравлением к верующим:
«Если человек хотя бы раз пережил, прочувствовал радость Пасхи, воспоминание о ней он сохранит навсегда в сердце своём, в самом сокровенном уголке души. <…> Желаю, чтобы радость этого праздника всегда служила источником благодатного вдохновения. Душевного мира, полноты бытия, телесного здравия и всего самого доброго и светлого молитвенно желаю в этот великий день каждому из вас».
Калининград. Освящение пасхальной снеди (куличей, яиц и пасох) в течение всего дня 1 мая осуществляют каждые 30 минут до 19 часов.
Цитата из группы «Храм св.ап. Андрея Первозванного (г. Калининград)» «ВКонтакте».
Митрополит Агафангел — архиепископ Одесский и Таврический:
«Умерший больше не грешит, как говорит апостол — так и мы во Христе умираем для греха и воскресаем для Бога. Душа Христа, сошедши туда, куда сходили души всех умерших, сокрушила ад, и ад больше не в силах удерживать в себе праведников. Спаси и нас, Господи, от власти ада!»
Цитата со страницы священников Facebook.
Барнаул. В связи с празднованием православного праздника Пасхи Христовой с 2 до 4 часов 2 мая будет ходить электротранспорт для перевозки горожан к местам ночных богослужений. Будет задействовано четыре трамвайных вагона и два троллейбуса.
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь!
Сошествие Благодатного огня во Храме Гроба Господня.
Цитата из видео.
Делегация российских дипломатов получила частичку Благодатного огня в храме Гроба Господня и направляется в аэропорт Бен-Гурион для передачи святыни представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят её в Россию.
В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 1 мая, сошел благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал благодатный огонь служителям православной церкви и представителям других конфессий.
Подробности в материале: В Иерусалиме сошел благодатный огонь
В канун православного праздника Пасхи военнослужащая повар группы материального обеспечения территориального Управления Росгвардии рядовой Юлия Антонова испекла для пациентов детского отделения онкологии и гематологии пасхальные лакомства.
Соблюдая все необходимые санитарные и технологические меры, она приготовила тридцать ароматных куличей по старинному рецепту своей бабушки.
«Мне очень приятно, что я смогла быть причастна к такому хорошему делу. У меня достаточно большой опыт в кулинарном искусстве, но выпекание куличей — это всегда волнительный и ответственный процесс. Очень надеюсь, что ребятам понравится угощение, и они вместе с ним получат частичку светлого праздника. Пусть мои куличи будут им на здоровье», — отметила Юлия Антонова.
В часовне Георгия Победоносца, расположенной на территории спецподразделений регионального управления Росгвардии, руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Саратовской епархии священник Владимир Новиков провел обряд освящения куличей, поздравив всех военнослужащих и сотрудников с наступающим великим праздником Пасхи.
Все освященные куличи военнослужащие передали в отдел социального служения Саратовской епархии, сотрудники которого, в свою очередь, доставят пасхальные лакомства детям.
В Новосибирске подписано постановление об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка при проведении пасхальных мероприятий. Согласно документу, с 23:00 (время местное) 1 мая до 4:00 2 мая будет ограничено движение автотранспорта.
В Новосибирске при проведении пасхальных мероприятий будут дежурить медики. Кроме того, будет обеспечена готовность необходимых сил и средств на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает мэрия города.
Подробности в материале: В Новосибирске на Пасху будут дежурить полицейские и медики
Спецборт с Благодатным огнем вылетел в Москву.
Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Израиля в Москву с частицей Благодатного огня, сообщил 1 мая один из членов делегации.
Читайте подробнее: Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнём в Москву
В Кемеровской области инспекторы проверили объекты и места, задействованные в проведении пасхальных мероприятий. Всего было обследовано более 130 объектов.
Читайте подробнее: Сотрудники МЧС проверили перед Пасхой более 130 кузбасских храмов
Кемеровское региональное управление МЧС РФ и его подразделения переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». Режим будет действовать в период выходных и праздничных дней.
Об этом: Кузбасские сотрудники МЧС переведены в режим повышенной готовности
В Ставропольский край доставили чартерным рейсом благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщил представитель делегации Ставрополья, член Совета Федерации Михаил Афанасов.
Подробности в материале: Благодатный огонь доставили в Ставропольский край
Самолёт делегации Фонда Андрея Первозванного с частицей благодатного огня приземлился в московском аэропорту «Внуково».
Читайте также: Благодатный огонь доставили в Москву
В Храме Христа Спасителя в Москве началось пасхальное богослужение.
Праздничное пасхальное богослужение совершит святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
При приближении полуночи все священнослужители в полном облачении становятся по чину у Престола. Священнослужители и молящиеся в храме возжигают свечи. На Пасху перед полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты Светоносного Праздника Воскресения Христова.
В алтаре начинается тихое пение, набирающее силу: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время с высоты колокольни льется ликующий пасхальный трезвон.
Крестный ход в пасхальную ночь совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне.
Это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю.
У Храма Христа Спасителя начался крестный ход.
Обойдя храм, крестный ход останавливается перед закрытыми дверями, как перед входом в пещеру Гроба Господня.
«Христос воскресе!» — объявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Участники кресного хода вошли в храм.
Молящиеся отвечают: «Воистину воскресе!»
Президент РФ Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя.
Пасхальная служба впервые проходит и в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня этот праздник объединил под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова верующих военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил, а также прихожан.
В храме также присутствует руководство военного ведомства.
Первую пасхальную службу в Главном храме ВС РФ возглавил епископ Бронницкий Савватий, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
Со 2 по 6 мая в рамках пасхальной недели на территории храмового комплекса Главного храма ВС РФ пройдет пасхальный фестиваль. На прихрамовой территории гости смогут увидеть уникальную выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.
В Главный храм Вооруженных сил РФ доставили частицу Благодатного огня. Лампаду с частицей в храм внесли военнослужащие роты почётного караула.
После зажжения свечей от Благодатного огня духовенство и прихожане совершили крестный ход. Затем началось пасхальное богослужение, которое состояло из пасхальной заутрени и Божественной литургии.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно совершает праздничное ночное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
Об этом: Праздник Светлого Христова Воскресения встречают православные христиане
Президент России традиционно встречает Пасху в храме Христа Спасителя.
Подробности в материале: Президент России Путин встретил праздник Пасхи в храме Христа Спасителя
Праздничное пасхальное богослужение состоялось в полевом храме на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Подробности в материале: Пасхальное богослужение прошло на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Настоятель храма Архангела Михаила в Новокузнецке Виктор Булгаков поздравляет прихожан с праздником Святой Пасхи.
Фото ИА REGNUM.
В Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге состоялось традиционное главное пасхальное богослужение. Оно прошло в ночь на 2 мая и собрало десятки человек.
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На центральной площади Читы сегодня раздают куличи и яйца — традиционные символы праздника.
Глава Читы Александр Сапожников поздравил горожан с Пасхой. В его обращении, в частности, сказано:
«В этот весенний день сердца людей наполняются светлой радостью. Праздник Святой Пасхи укрепляет нашу веру в торжество мира, добра и справедливости, символизирует верность, любовь и согласие.
Этот день объединяет всех нас на основе духовных ценностей и традиций, заложенных предками, призывает к свершению добрых дел, к помощи ближним, состраданию и милосердию…»
Об этом: Глава Читы Александр Сапожников: «Христос воскресе!»
Алтайский край. Праздничное пасхальное богослужение в Дмитриевском храме Барнаула совершил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Ему сослужили клирики храма и священники Барнаульской епархии.
После прочтения Евангелия было оглашено Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла. По заамвонной молитве митрополит Сергий освятил артос, который будет находиться в храме всю Светлую седмицу. Напомним, пасхальная Светлая седмица продлится до следующего воскресенья, когда православные всего мира будут отмечать Антипасху.
Если человек хотя бы раз пережил, прочувствовал радость Пасхи, воспоминание о ней он сохранит навсегда в сердце своем, в самом сокровенном уголке души. Это в своём пасхальном послании отметил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий:
«От всей души сердечно поздравляю всех с всемирным и всерадостным праздником праздников Светлого Христова Воскресения. Пусть Воскресший Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, пребывает с нами и среди нас не только в эти святые дни, но и во все дни нашей жизни, осеняя нас Святою Своею Благодатию.
Да просветит нас Господь пасхальным светом разума святого Евангелия Своего и наставит нас на стезю заповедей своих, и будет неотступным Помощником всем нам в достижении вечного спасения».
Об этом: Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий: «Да просветит нас Господь»
Алтайские крестьяне смогут получить частичку Благодатного огня из Иерусалима. Бийск станет единственным городом в Алтайском крае и Республике Алтай, куда его привезут.
Светлое Христово Воскресение наполняет души добром и надеждой, а сердца — теплом, любовью и светом. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своём пасхальном поздравлении.
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с праздником Пасхи. В его обращении, в частности? говорится:
«Поздравляю вас с праздником Светлой Пасхи! Да благословит всех нас Господь, ниспошлёт мир и благоденствие каждому. В эти светлые дни не оставим никого без внимания, заботы, любви, сопровождая их радостной вестью: Христос Воскресе!«
Читайте также: Губернатор Забайкалья: «Да благословит всех нас Господь»
Президент России Владимир Путин на Пасхальной службе в [раме Христа Спасителя.
«Христос Воскресе!»: почти две тысячи лет это пасхальное приветствие неизменно, из поколения в поколение, от сердца к сердцу передается как торжество нашей веры, как свидетельство истинности Воскресения! Об этом в своём пасхальном послании сообщил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий:
«Несмотря на всю сложность политической, экономической и эпидемиологической обстановки, мы очень часто являемся свидетелями проявления Евангельской любви, в частности со стороны медиков, самоотверженно совершающих свой подвиг в сложившихся условиях пандемии.
Но не только медики, каждый из нас имеет возможность исполнять евангельскую заповедь «Возлюби ближнего твоего как самого себя».
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Председатель парламента Кемеровской области Вячеслав Петров поздравил кузбассовцев с праздником Светлой Пасхи. Он отметил, что «в этот весенний день сердца людей наполняются светлой пасхальной радостью».
«Этот праздник символизирует духовное обновление и торжество жизни, укрепляет извечные ценности — веру, надежду, любовь, а потому наполняет наши сердца особым трепетом, глубокой и искренней радостью, желанием творить добрые дела, — сказал Петров. — Друзья, от всего сердца поздравляю с Пасхой! Пусть это светлое воскресенье будет тёплым ясным днём, проведённым в кругу самых близких людей! Желаю вам прекрасного настроения и душевного просветления!»
Подробности в материале: Председатель парламента пожелал кузбассовцам душевного просветления
Воскресение Христово побеждает любую скорбь и даже саму смерть. Об этом заявил в своём пасхальном послании митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
«И что может быть радостнее, чем весть об этой победе», — сказал митрополит.
Читайте подробнее: Уральский митрополит: Воскресение Христово побеждает даже саму смерть
«Царь-кулич» весом 600 кг испекли во Владивостоке. Сегодня, 2 мая, им угощают всех желающих.
Перед тем как начать раздавать пасхальный хлеб представители духовенства Успенского храма Владивостока провели обряд освящения, а также благословили всех собравшихся. После этого куличом начали угощать множество людей, которые пришли к торговому центру.
Цитата канала primamedia.
Напомним, в храме Христа Спасителя этой ночью прошло торжественное богослужение в честь Пасхи. Его возглавлял патриарх Кирилл. На службе присутствовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Пасхальный концерт на площади им. Ленина в Чите. Выступает Государственный ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки».
Президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой:
«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил верующих с Пасхой.
«Великий православный праздник Пасха наполняет сердца людей добром и надеждой. Пробуждает лучшие чувства, укрепляет силы и веру. Желаю всем пасхальной радости и счастья, здоровья и благоденствия», — цитирует Володина сайт Госдумы.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков со Светлым Христовым Воскресением.
«Светлое Христово Воскресение напоминает нам о главных жизненных ценностях — любви, сострадании и милосердии, вселяет веру и надежду на преодоление всех вызовов современности. Духовно-нравственные основы играют большую роль в единении нации, упрочении патриотизма, института семьи, достойном воспитании подрастающего поколения», — заявил Александр Моор.
Подробности в материале: Тюменский губернатор поздравил земляков со Светлым Христовым Воскресением
Центром пасхальных торжеств в Петербурге традиционно стал Казанский кафедральный собор. Божественную литургию в ночь с 1 на 2 мая здесь служил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сюда пришли руководители исполнительной и законодательной власти Петербурга и тысячи православных — жителей и гостей Петербурга. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Подробности в материале: Пасху в Казанском соборе Петербурга встретили тысячи верующих — фото
Губернатор Ростовской области Василий Голубев встретил праздник Пасхи в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. В пасхальном обращении глава региона пожелал жителям Дона любви, счастья, здоровья и благополучия.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, со Светлым Христовым Воскресением.
Об этом: Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Христос Воскресе! По-настоящему звонкое приветствие этого дня пронзает каждое сердце. Об этом в своём пасхальном послании сказал митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан:
«Даже если оно (сердце) было далеко от поста, от веры, наша христианская душа откликается: «Воистину воскресе!» Потому что это — наша традиция, наш русский код. Это — по-настоящему бывающая только раз в году пасхальная радость».
Он также сказал, что каждый христианин в пасхальные дни должен пересмотреть свою жизнь, одухотворившись подвигом Иисуса Христа, и пожелал пасхальной радости.
Об этом: Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан: «Христос Воскресе!»
В Югре в преддверии православного праздника Пасхи в рамках конкурса профмастерства с отбывающими наказание в колониях региона рецептом куличей поделился шеф-повар сургутского ресторана «1001 ночь» Шафаддин Абдуллаев.
От Ханты-Мансийской метрополии Русской православной церкви поступил заказ на приготовление 2100 куличей для всех осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях и следственном изоляторе Югры.
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ПП
Фото пресс-службы УФСИН России по ХМАО.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в торжественном Пасхальном богослужении в Успенском кафедральном соборе в Бийске.
Цитата телеграм-канала правительства региона.
1 мая, в субботу, накануне Пасхи завершился пост.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий провёл крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Глава Донской митрополии, обращаясь к верующим, отметил, что встреча с воскресшим Христом преображает человека.
Об этом: Ростовский митрополит: встреча с воскресшим Христом преображает человека
Пасхальная неделя обязательно должна быть посвящена посещению храмов.
В Пасхальной службе в Главном храме ВС РФ поучаствовали около 4 тыс. человек. Службу возглавил епископ Бронницкий Савватий, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
По окончании службы все желающие смогли угоститься освященными куличами, получили пасхальные подарки.
Все военнослужащие, участвующие в пасхальной службе, вакцинированы, а в храме соблюдены все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
В Челябинске Свято-Симеоновский кафедральный собор стал местом проведения пасхального главного богослужения. Службу провёл назначенный буквально накануне митрополит Челябинский и Миасский Алексий.
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Пасхальные службы идут в храмах Москвы.
Подробности в материале: Пасха в Высоко-Петровском монастыре — фото
Библиотеки Ростова-на-Дону подготовили онлайн-программу «Встречаем Пасху», сообщили ИА REGNUM в городской администрации.
Об этом: Ростовские библиотеки предложили встретить Пасху в режиме онлайн
В столице Югры в ночь с 1 мая на 2 мая 2021 года в Воскресенском кафедральном соборе митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.
На сугубой ектении были возглашены молитвенные прошения об избавлении от коронавирусной инфекции. Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1−17) читалось на пяти языках.
Читайте подробнее: В Югре возглашены молитвы об избавлении от коронавирусной инфекции
Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретил праздник Пасхи вместе с прихожанами Воскресенского кафедрального собора Твери. 2 мая глава региона присутствовал на праздничном богослужении, которое провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.
Об этом: Игорь Руденя встретил Пасху в Воскресенском кафедральном соборе Твери
Полунощница, крестный ход, Пасхальная заутреня и Божественная литургия в Ханты-Мансийске.
Фото пресс-службы Ханты-Мансийской митрополии.
Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю провели активную профилактическую работу по обеспечению безопасности, по предупреждению пожаров и других происшествий на территории культовых сооружений.
В период празднования Пасхи на контроль взято 22 объекта Русской православной церкви, на которых планируется присутствие порядка 5 тысяч граждан.
Благодатный огонь впервые доставили в Челябинск прямо из Иерусалима. Его привезли в Свято-Симеоновский кафедральный собор во время пасхальной литургии, сообщает пресс-служба челябинской митрополии.
Об этом: Благодатный огонь впервые привезли в Челябинск сразу из Иерусалима
Пасхальная ночь 2021 года на Урале выдалась промозглой. Вечером 1 мая пошёл дождь. И тем не менее это не отразилось на праздновании Пасхи. Торжественные службы прошли во всех храмах и церквах Свердловской области. Не стал исключением и главный собор Екатеринбурга — Свято-Троицкий. Подробно — в фоторепортаже.
Читайте подробнее: Пасха в Екатеринбурге — фоторепортаж
В большом зале Дома офицеров Забайкальского края для жителей и гостей города Читы прошёл праздничный концерт в честь празднования Светлой Пасхи. Как сообщает 2 мая пресс-служба правительства региона, забайкальцев поздравили губернатор региона, митрополит Димитрий и творческие коллективы краевой столицы.
«Хотелось бы, чтобы каждый из нас обрёл счастье. Тысячи лет наши с вами предки каждый год всё вкладывали в подготовку к встрече праздника, в первую очередь духовную. Поздравляю всех с этим праздником, а особенно юных участников этого концерта», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Всех гостей праздника встречали вокалисты и раздавали пасхальные подарки.
События последнего времени заставляют глубже вникнуть в суть Пасхи, а также задуматься о том, как важны в обычной жизни добрые дела, любовь, прощение, бескорыстная помощь, а также внимание и забота о ближних. Об этом в своём пасхальном поздравлении заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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Воскресение Христово является торжеством любви Бога к Своему творению — человеку. Об этом в пасхальном послании заявил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.
Об этом: Воскресение Христово открывает человечеству смысл жизни — митрополит
Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин в своём пасхальном послании отметил, что «Воскресение Христово — это главное событие в истории и самое важное в человеческой жизни»:
Благодатный огонь из Иерусалима в Ульяновскую область доставят 2 мая к пасхальной вечерне.
Читайте подробнее: В Ульяновской области ожидают благодатный огонь из Иерусалима
Глава Салехарда Алексей Титовский привёз в столицу Ямала Благодатный огонь. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Титовский рассказал, как ранним утром 2 мая его семья собралась за праздничным столом.
«Дети получили огромное удовольствие от подготовки к празднику. Младшая дочь Ангелина сделала целую серию поделок в воскресной школе», — отметил глава Салехарда.
Фото пресс-службы горадминистрации Салехарда.
Сегодня, 2 мая, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Пасхи.
Они обменялись символическими подарками: глава региона преподнес пасхальную корзинку в честь светлого праздника, а митрополит — пасхальное яйцо.
Цитата с сайта правительства Алтайского края.
На Соборной площади Главного храма ВС РФ стартовал пасхальный фестиваль. Он продлится до 6 мая. На прихрамовой территории гости смогут увидеть уникальную выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами. На Соборной площади Главного храма ВС пройдут выступления коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии и многих других.
Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай поздравил паству со Светлым Христовым Воскресением. Пасха входит в жизнь каждого человека радостным известием о победе жизни над смертью, отметил он.
«Как часто мы с вами забываем о Боге, пытаясь самостоятельно построить своё благополучие, используя человеческие знания и достижения. Жизнь показывает нам, как мы с вами ещё мало знаем о мире и как порой мало от нас зависит. О вечности заставляет нас задуматься хрупкость и временность земной жизни. Светлое Христово Воскресение в полноте раскрывает перед человеком эти великие смыслы и приносит собой в нашу жизнь веру, надежду и любовь», — отметил архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский.
Об этом: «Мы с вами ещё мало знаем о мире» — архиепископ Салехардский
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков со Святой Пасхой.
Совпадающий с весной праздник Светлого Воскресения Христова вдохновляет на свершения, даёт новые силы идти вперёд, отметил глава региона.
Читайте подробнее: Курганский губернатор поздравил земляков с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей поместных православных церквей со Светлым Христовым Воскресением.
Подробности в материале: Патриарх Кирилл поздравил глав православных церквей с Пасхой
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в Светлое Христово Воскресение в своей проповеди поздравил всех с «торжеством из торжеств». И повторил слова Григория Богослова, который сравнивает праздник Пасхи с солнцем, а остальные праздники — со звёздами.
В Курганскую область из Иерусалима доставлен Благодатный огонь. Раздаваться святыня будет в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана на протяжении всей Светлой седмицы с 3 по 8 мая.
Читайте подробнее: В Кургане в Светлую седмицу раздадут Благодатный огонь
Православных христиан, отмечающих 2 мая праздник Пасхи, поздравил действующий президент США Джо Байден. Заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.
Подробности в материале: Президент США поздравил православных христиан с Пасхой
В Ульяновской области стартовал Симбирский губернский пасхальный фестиваль, который проводится в седьмой раз.
Читайте также: В Ульяновске стартовал губернский пасхальный фестиваль
В Чувашии, по данным полиции, в ночь с 1 на 2 мая в храмах и монастырях республики прошли 180 торжественных богослужений и крестных ходов. Мероприятия проводились с учетом ограничений в условиях пандемии коронавируса.
Читайте также: В пасхальных богослужениях в Чувашии приняли участие 15 тыс. жителей
С понедельника, 3 мая, верующие Эстонии смогут снова собираться в храмах после снятия ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Нынешняя Пасха вселила надежды в сердца не только православных эстоноземельцев. Об этом глава Эстонской православной церкви Московского патриархата, митрополит Евгений заявил в интервью эстонскому гостелевидению на русском языке ETV+.
Об этом: Митрополит — эстоноземельцам: Пасха стала предвестником открытия храмов
В Пензенскую область 2 мая доставили Благодатный огонь. Встретить святыню в главный православный храм региона — Спасский кафедральный собор пришли более сотни горожан, многие — целыми семьями. Некоторые из прихожан принесли свои лампады, чтобы затем отнести их домой. С 3 мая Светлой седмицы все желающие смогут получить Благодатный огонь.
Подробности в материале: Пензенская епархия приглашает в храмы за Благодатным огнём
Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий совершил Великую пасхальную вечерню в Покровском соборе Саратова вечером 2 мая. В церковь во время богослужения был доставлен Благодатный огонь, сошедший в храме гроба Господня в Иерусалиме.
Подробности в материале: Митрополит Саратовской области совершил первую пасхальную службу
Во Владивостоке на Пасху около гипермаркета на Народном проспекте раздавали огромный кулич — его разрезали и все желающие могли себе выбрать любой кусок, да не один.
Подробности в материале: Во Владивостоке на Пасху раздали 600-килограмовый кулич
В канун Пасхи, 1 мая, строители моста через Зею в Приамурье обнаружили металлическую икону. По предварительным оценкам её возраст более двухсот лет.
Читайте подробнее: В Приамурье при строительстве моста через Зею найдена древняя икона
Около 4000 человек приняли участие в первой пасхальной службе, которая прошла в главном храме ВС России.
Пасхальная неделя продлится до 7 мая. Светлый праздник отмечают целую неделю, как один день. На эту неделю отменяются заупокойные молитвы, посты, земные поклоны.
Всю неделю открыты Царские врата (главный вход в алтарь). Только в эти дни они никогда не закрываются как символ соединения земного и небесного, победы над смертью.
В Светлый вторник по традиции вспоминается обретение чудотворной иконы, прославившейся как Иверская икона Божией Матери. По преданию, оригинал ее был написан самим евангелистом Лукой, знавшим Богородицу. В IX веке икону опустили в море, чтобы спасти от поругания иконоборцами, а через два века она явилась в море монахам Иверского монастыря на Афоне. С ней связано множество чудес, и в Светлый Вторник верующие особо молятся перед этим образом.
Самолётом из Москвы 4 мая в Хабаровск доставили Благодатный огонь сошедший с небес в Иерусалиме, — священники отслужили благодарственный молебен прямо в аэропорту, а затем его отвезли в Спасо-Преображенский кафедральный собор и уже начали раздавать огонь по всем православным храмам Хабаровского края.
Подробности в материале: Благодатный огонь привезли в Хабаровск
Свыше двух тысяч работ более 2,5 тысячи авторов и творческих коллективов представлены на открывшейся 3 мая в калужском театре юного зрителя. 46-й областной выставки детского творчества «Пасха! Господня Пасха!», сообщает калужская епархия.
Об этом: В Калуге открыли выставку детского творчества «Пасха! Господня Пасха!»
Иерархи поместных православных церквей обратились с пасхальными видеопоздравлениямик митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, всейУкраинской Православной Церкви и украинскому народу, сообщили в пресс-службе Московского патриархата.
В частности, епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий (Сербская Православная Церковь) пожелал «Украинской Православной Церкви и ее верному народу радости в этот великий праздник, чтобы остановилось пролитие братской крови, воцарились мир и братская любовь между всеми людьми доброй воли в братской славянской стране».
"Мы молимся за вас, за ваше единство, за то, чтобы царил мир на украинской земле, чтобы прекратились все военные действия и военные действия против Церкви», — сказано в обращении митрополита Тамасосского и Оринийского Исайи (Кипрская Православная Церковь).
Пятизвездочный отель в районе Манавгат (Анталья, Сиде) был закрыт властями из-за «коронавечеринки», устроенной по случаю празднования Пасхи для иностранных, в том числе украинских, туристов. По сообщению портала Haberler, в ходе праздника гости не соблюдали социальную дистанцию и были без масок, хотя персонал при этом оставался в масках. Как заявил губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи, туристический сертификат отеля, позволяющий работать в пандемию, аннулирован. Постояльцы были расселены по другим гостиницам.
К празднику Пасхи на Украине у православных появилось два новых храма вместо тех, что были отобраны так называемой «Православной церковью Украины», сообщили в пресс-службе Московского патриархата РПЦ.
Церковь Рождества Иоанна Предтечивселе Броница Волынской области была захвачена в феврале 2019 года. Чин закладки нового храма был совершен в ноябре 2020 года, пасхальная литургия 2021 года прошла уже в новом здании.
В селе Несвич Волынской области также встретили Пасху в новом храме, хотя строительные работы там еще продолжаются. Здание церкви было утрачено прихожанами в результате рейдерского захвата в марте 2019 года, сообщили в пресс-службе.
Сообщение управления МЧС по Свердловской области о том, что жителю Екатеринбурга грозит штраф за приготовление шашлыков на детской площадке, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 4 мая в социальной сети «ВКонтакте».
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Пасхальная праздничная служба прошла в старообрядческой общине Горно-Алтайска, которая возводит храм в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы.
Митрополит Онуфрий забросал прихожан Киево-Печерской лавры крашеными яйцами. На Пасху он должен был их раздавать, но подошёл к своей задаче креативно.
Судя по видео, людям такой формат скорее понравился.
В регионах России проходят культурные мероприятия, посвященные Светлой (Пасхальной) неделе. Так, в петербургском Эрмитаже открылась выставка «Православные церковные облачения XVII — начала XX века». Впервые представлены облачения полковых священников российской гвардии. Выставка будет работать до сентября 2021 года.
Премьер-министры России и Греции Михаил Мишустин и Кириакос Мицотакис в ходе телефонной беседы обменялись поздравлениями с праздником Пасхи, сообщили в пресс-службе правительства России.
Мишустин и Мицотакис также обсудили вопросы двусторонних отношений России и Греции, уделив особое внимание теме совместного противодействия распространению коронавируса.
В филармонии Владикавказа в рамках ХХ Московского Пасхального фестиваля 5 мая выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Также в рамках фестиваля6 мая состоится торжественное открытие после реконструкции Национального театра опера и балета. Будет представлена оперетта «Летучая мышь». Часть билетов была бесплатно предоставлена медикам.
Сегодня третий день Светлой Седьмицы — среда. На время пасхальной недели обычный во весь год пост по средам отменяется.
Cреду Светлой седмицы принято называть Градовой или Хороводницей. Названия среды Светлой седмицы связаны с народными приметами и традициями этого дня.
Считалось, что тяжелая работа в Светлую среду может привести к тому, что будущий урожай погибнет от града. В церквях ставили свечи для защиты от этого природного явления.
Хороводницей Светлую среду называли потому, что в селах в этот день начинались ежедневные хороводы, которые продолжались вплоть до Троицы.
В Светлую седмицу запрещены венчания.
В Барнауле открылась выставка-экспозиция «Пасхальное чудо». Её организовали сотрудники Музея редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н. М. Ядринцева.
«Праздник Воскресения Христова — недостижимо возвышающийся над всеми остальными. В нашей экспозиции — книги о жизни Иисуса Христа, повести, рассказы и стихи русских писателей и поэтов, призванные вдохновить читателя и продлить радость о Воскресшем Христе на все пятьдесят праздничных дней от Пасхи до Троицы. Книги украшены цветными иллюстрациями, оформлены в дизайнерские обложки.
Рядом с русской духовной классикой, которую хочется перечитывать, осмысливать и обсуждать, представлена частная коллекция пасхальных открыток конца 19 — начала 20 столетия. Разные по стилю и тематике, они очень ярко рассказывают о жизни дореволюционной России, о вкусах и нравственных ценностях.
Часть экспозиции составили сувенирные пасхальные яйца из фарфора и стекла XIX столетия, а также деревянные пасхальные яйца с изображением храмов города Барнаула, выполненные барнаульской художницей Ольгой Воробьёвой», — пояснила заведующая Музеем редкой книги Ирина Миллер.
6 мая во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра в рамках Пасхального фестиваля состоится традиционный праздничныйконцерт. Участие в нем примутхор и солисты Приморской сцены Мариинского театра, а такжесводный хор Владивостокской епархии.
7 мая в Архангельске в рамках Большого пасхального фестиваляруководитель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» Андрей Котов представит проект «Душеполезные песни на каждый день». Участие в концерте также примут музыканты Сергей Старостин и Владимир Волков.
В Брянской области продолжается Пасхальный фестиваль искусств и народного творчества «Светлая седмица». 6 мая в областном театре драмы покажут спектакль «Вдовий пароход», в областном театре кукол — спектакль «Волшебное кольцо». Для детей перед началом спектакля подготовлена игровая программа «Пасхальное чудо» и мастер-класс «Пасхальный сувенир». В областной филармонии в этот же день представят музыкальный спектакль «Томик Пушкина».
В городе Зеленогорске Курортного района Санкт-Петербурга в день памяти святого Георгия Победоносца митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил новый храм, названный в честь святого великомученика, и совершил в нем Божественную литургию.
Читайте подробнее: В пригороде Петербурга освятили храм, построенный Ротенбергом
6 мая мероприятия Московского Пасхального фестиваля проходят во Владикавказе. В этот день состоится торжественное открытие после реконструкции Национального театра оперы и балета. Первой постановкой, которую увидят зрители, станет оперетта «Летучая мышь». Часть билетов на мероприятия фестиваля была бесплатно предоставлена врачам, помогавшим в борьбе с распространением коронавируса.
В четверг Светлой седмицы, день памяти великомученика Георгия Победоносца и праздник Иверской иконы Божией Матери, патриарх Кирилл совершил литургию вхраме Христа Спасителя.
«День памяти святого великомученика Георгия совпадает с первой неделей Пасхи, тем более с первым днем Пасхи, не так уж часто. Но эти совпадения обычно имели место тогда, когда народ наш очень нуждался в некоей победе», — сказал патриарх в первосвятительском слове по окончании литургии.
«Совершая богослужение в день святого Георгия Победоносца, особенно когда этот день приближен к празднику Святой Пасхи, мы прославляем Господа, принесшего нам избавление от страшного смертельного врага, мы прославляем Георгия Победоносца, который является символом победы не только над врагом видимым, но и над врагом невидимым», — сказал также глава Русской православной церкви.
В Чите проходит традиционная благотворительная акция «Пасхальный подарок», целью которой является сбор средств на приобретение пасхальных подарков для тех, кто больше всего нуждается в заботе и внимании — дети из малообеспеченных семей, подопечных центра «Доверие», маленьких пациентов онкологического диспансера, пожилых людей из Забайкальского социального приюта.
Пасхальную Бажественную литургию в день памяти великомученика Георгия Победоносца 6 мая в 35-м Краснознаменном орденов Кутузова и Александра Невского ракетном соединении возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий в сослужении священнослужителей Барнаульской епархии.
Накануне Дня Великой Победы в Пасхальной литургии архиерейским чином участвовали воинские части и подразделения ракетного соединения, всего — около 1000 человек, свободных от несения боевого дежурства и внутренней службы.
Причастились более 420 военнослужащих во главе с командиром соединения генерал-майором Александром Прокопенковым и его заместителями. В завершение праздничного богослужения архипастырь сердечно поблагодарил воинов-ракетчиков за их доблестный ратный труд в деле защиты нашего Отечества и поздравил с праздником Светлого Христова Воскресения традиционным пасхальным возгласом «Христос воскресе!».
Алтайская митрополия.
7 мая в центральном концертном зале Волгограда выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт пройдет в рамках ХХ Московского Пасхального фестиваля, мероприятия которого проходят в разных регионах страны.
8 мая в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации пройдет «особое пасхальное богослужение — торжественный молебен в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», сообщили в Министерстве обороны.
После молебна состоится историческая реконструкция, посвященная Пражской наступательной операции 1945 года, и выступления артистов Центрального академического театра Российской Армии, а также Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова.
В лечебно-исправительном учреждении №1 Алтайского края провели конкурс профессионального мастерства среди осужденных, участие приняли обучающиеся по профессии «Пекарь», сообщили в краевом управлении ФСИН.
Конкурс приурочили к празднованию Светлой седмицы, онвключалв себядва этапа: практический и теоретический. В рамках практического осужденные должны были приготовить пасхальный кулич ипредставитьего жюри. Теоретический этап предполагал решение тематического кроссворда.
Победители конкурса получили грамоты и благодарности.
7 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены, сообщили в пресс-службе патриархии.
Патриарх поздравил с Днем Победы военнослужащих, а также обратился к иерархам и духовенству.
«Пандемия внесла печальные коррективы в наше Пасхальное расписание богослужений, в том числе в мое участие в этих богослужениях. Но Пасху никто не отменял, благодать Божия прикоснулась ко всем нам, хотя, может быть, не в той степени, как это происходило, когда мы все вместе совершали Божественную службу», — сказал глава Русской православной Церкви.