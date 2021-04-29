Оренбург, , 06:59 — REGNUM В Оренбурге с 1 мая начнут работать фонтаны, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время идет подготовка оборудования и тестирование фонтанов. Так, осуществлен тестовый запуск фонтана у здания администрации Южного округа на ул. Чкалова.

Готовят к открытию и новый звуко-цветовой фонтан в недавно реконструированном парке им. В.И. Ленина. Чиновники обещают, что этот фонтан с множеством эффектов станет украшением не только парка, но всего города.

Добавим, в Оренбурге числится 22 фонтана.