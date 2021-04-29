Корсаков, Сахалинская область, , 06:57 — REGNUM Крупный травяной пожар произошел в Корсаковском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

По данным ведомства, трава общей площадью 500 квадратных метров загорелась на пустыре у села Дачное в ночь на 29 апреля. К месту происшествия приехали четверо спасателей, для ликвидации возгорания пришлось задействовать одну единицу спецтехники. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля возгорание сухой травы произошло в селе Костромском на Сахалине. Огнем была охвачена площадь 600 квадратных метров. Пожар удалось потушить, пострадавших не было.

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