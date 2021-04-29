Богота, , 06:59 — REGNUM В Колумбии в ходе массовых демонстраций и других акций протеста, охвативших 28 апреля всю страну, ранения и травмы получили 42 сотрудника полиции. Об этом министр внутренних дел страны Даниэль Паласиос сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Сожалеем о 42 полицейских, которые получили ранения. Подавляющее большинство в городе Кали, где у нас было ранено 30 полицейских», — написал глава МВД. Также Паласиос объявил о задержании 40 человек.

По данным СМИ, в Колумбии в ходе протестов против налоговой реформы правительства, организованных профсоюзами по всей стране, наблюдаются массовые акции вандализма, которые, по мнению наблюдателей, «размывают» законный мирный протест граждан, мешая им добиваться своих целей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Колумбии участники общенациональной забастовки и массовых протестных акций снесли памятник экс-президенту Мисаэлю Пастране Борреро, возглавлявшему страну с 1970 по 1974 год.

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