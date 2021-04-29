Красноярск, , 06:56 — REGNUM Бывший управляющий региональным Пенсионным фондом предстанет перед судом в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Расследование уголовного дела в отношении Дениса Майбороды завершено. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в 2015 году мужчина совершил хищение путём растраты денег, выделенных госучреждению на приобретение недвижимости в Красноярске для размещения краевого ОПФР. Между ОПФР по краю и индивидуальным предпринимателем — собственником недвижимого имущества был заключён госконтракт на приобретение недвижимости по завышенной стоимости. Государству причинён ущерб на сумму более 25 млн рублей.

За «помощь» индивидуальному предпринимателю и обеспечение его победы в электронном аукционе управляющий получил взятку — 5 млн рублей.

Также в 2017 году обвиняемый совершил хищение путём растраты денег, выделенных госучреждению на приобретение недвижимости в Красноярске для размещения УПФР в Ленинском районе. Между краевым ОПФР и юрлицом (собственником недвижимого имущества) был заключён госконтракт на приобретение недвижимости по завышенной стоимости. Государству причинён ущерб на сумму свыше 75 млн рублей. За это управляющий получил взятку в сумме 13 млн рублей.

Обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело готовятся направить в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Майборода был задержан, а затем арестован в январе 2020 года.

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