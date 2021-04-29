Новосибирск, , 06:55 — REGNUM Власти Новосибирска попросили горожан соблюдать меры предосторожности во время пасхального богослужения в храмах. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уточняется, что богослужения рекомендуется проводить в храмах площадью не более 800 кв.м. — при условии ограничения численности людей, находящихся внутри: не более 1 человека на 4 кв. м.

«Горожанам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями (в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечнососудистой системы, диабетом) рекомендуется не принимать участие в богослужениях религиозных обрядах и церемониях», — говорится в официальном сообщении.

Обязательно и для прихожан, и для священнослужителей соблюдение масочного режима и дистанции.