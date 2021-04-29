Пермь, , 06:54 — REGNUM В Пермском крае 2020 году предприятия и организации израсходовали на мероприятия по охране окружающей среды 11,4 млрд рублей. Объем затрат остался на уровне 2019 года. Из общего количества текущих затрат, 25,7% составила оплата услуг природоохранного назначения, сообщает Пермьстат.

Значительный объем трат пришелся на сбор и очистку сточных вод — 46% (5,249 млрд рублей, на обращение с отходами — 31,6% (3,602 млрд рублей), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата — 18,8% (2.143 млрд рублей).

Предприятия обрабатывающих производств потратили на экологические мероприятия 7,4 млрд рублей, что составило 65% от общего их объема; организации, занимающиеся водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений — 2,1 млрд рублей (18,2%); предприятия, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха — 0,5 млрд рублей (4%); предприятия, работающие в сфере добычи полезных ископаемых — 0,4 млрд рублей (3,4%).

В 2020 году предприятия на 12,6% снизили траты на капремонт основных фондов по охране окружающей среды. Сумма расходов составила 903,8 млн рублей.