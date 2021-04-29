Притобольный район, Курганская область, , 06:50 — REGNUM В Курганской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Притобольного района, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и в преднамеренном банкротстве муниципального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По версии следствия, будучи главой района обвиняемый с 2017 по 2018 годы умышленно обанкротил муниципальное унитарное предприятие, снабжавшее теплом район. Он передал в аренду имущество МУП прямому конкуренту на рынке оказания услуг по теплоснабжению. В пользовании ООО оказались котельное оборудование и подготовленные к отопительному сезону теплотрассы. При этом арендная плата за пользование муниципальным имуществом не поступала.

Следствие пришло к выводу, что действуя в пользу ООО, бывший глава Притобольного района искусственно создал условия, ухудшившие финансовое положение МУП. Это вылилось в долги кредиторам, сокращению прибыли и в банкротство муниципального предприятия.

дело направлено в суд для рассмотрения по существу.