Москва, 29 апреля 2021, 06:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с руководителями ведущих компаний Франции, видеоконференция состоится 29 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.
Участниками переговоров с французской стороны станут главы компаний, входящих во Франко-российскую торгово-промышленную палату (CCI France Russie).
«Запланировано обсуждение актуальных вопросов российско-французского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию крупных совместных проектов», — говорится в сообщении.
Владимир Путин периодически проводит подобные встречи с главами зарубежных компаний. Так, переговоры с французами проходили в апреле 2019 года в Москве, на них присутствовали руководители шестнадцати компаний Франции, включая Renault, Auchan Retail, BlaBlaCar, а также глава Франко-российской торгово-промышленной палаты Эмманюэль Киде.
Ранее президенты России и Франции провели телефонные переговоры, уделив особое внимание вооруженному конфликту на Украине.
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