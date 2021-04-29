Златоуст, Челябинская область, , 06:49 — REGNUM В Златоусте Челябинской области сотрудники полиции возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Фигуранткой стала женщина — хозяйка собаки. Её соседи заявили в полицию о том, что гражданка 1993 года рождения по несколько дней отсутствует дома, а йоркширский терьер остаётся на всё это время один. В ходе проверки также выяснилось, что у пса нет еды и воды.

Животное доставили к ветеринару. А его владелице теперь грозит до года колонии.