Челябинск, , 06:41 — REGNUM В Челябинской области жительница Копейска и житель Магнитогорска отдали мошенникам в общей сложности почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

В Копейске жертвой мошенников стала 70-летняя гражданка. По указанию неизвестного лица она оформила два кредита на общую сумму 475 тыс. рублей, сняла свои сбережения в сумме 700 тыс. рублей и всё это перечислила на указанные мошенником счета.

59-летний магнитогорец потерял меньше, 250 тыс. рублей. Оба через некоторое время поняли, что их обманули, и обратились в полицию.