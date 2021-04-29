Новосибирск, , 06:40 — REGNUM В Новосибирской области 19-летний водитель, который сбил десятилетнюю девочку, взят под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, что ранее в отношении 19-летнего новосибирца было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Подозреваемый был задержан. В ходе допроса он дал признательные показания, вину в совершении преступления не отрицал, — уточнила Кулешова. — Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 апреля 2021 года на улице Ленина в селе Венгерово Венгеровского района Новосибирской области 19-летний молодой человек без водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Лада Ларгус» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую навстречу на велосипеде. От полученных травм ребёнок скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.