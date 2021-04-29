Улан-Удэ, , 06:50 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 144. Об этом утром 29 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 785 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 843 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 305 больных. На амбулаторном лечении находятся 155 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 35 841 (+46) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе сократилось до 460 (-21) человек.

В реанимации остаются 55 пациентов в тяжёлом состоянии (27 — старше 65 лет). В том числе 21 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (12 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 68,7% — из 444 перепрофилированных коек занято 305.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии на жителей, прибывших из-за рубежа и не прошедших обследование на COVID-19, наложены штрафы на 390 тыс. рублей.

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