Пермь, , 06:38 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника Росгвардии, признав его виновным в преступлениях против ребенка, сообщают СМИ.

Мужчине инкриминировали незаконное проникновение в жилище, покушение на насильственные действия сексуального характера и совершение таких действий в отношении 11-летнего мальчика. Свою вину фигурант уголовного дела признал лишь частично.

Гособвинение просило для бывшего росгвардейца 20 лет лишения свободы. Суд назначил наказание в виде 14 лет с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, а также в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворен иск о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Напомним, в начале сентября 2020 года мужчина зашел в на территорию частного дома и решил изнасиловать хозяйку. На крики женщины прибежал 11-летний сын. Он попросил отпустить мать, а взамен согласился сделать все, что захочет злоумышленник. Получив сексуальное удовлетворение насильник уехал. Вскоре его задержали на выезде из Перми.

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