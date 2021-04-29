Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Обещание председателю Китая Си Цзиньпину о том, что американские военные будут присутствовать в Индо-Тихоокеанском регионе, дал президент США Джо Байден. Об этом глава Белого дома заявил 28 апреля в ходе своей речи в Конгрессе, сообщили в его пресс-службе.

По словам американского лидера, он заверил своего китайского коллегу в том, что эти намерения якобы не говорят о желании Вашингтона идти на конфликт с Пекином, а, наоборот, будто бы призваны предотвратить военное противостояние.

Байден также объяснил Си Цзиньпину, что военное присутствие США в регионе будет схожим с деятельностью НАТО в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американская концепция Индо-Тихоокеанского региона, призванная сдерживать Китай, не подразумевает равноправия и открытости.

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