Москва, , 06:31 — REGNUM Отпускные цены на яйца в России снизились за неделю на 5−10%, сообщили производители и представители отрасли. Об этом 29 апреля пишут «Известия».

По словам гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, цены в значительной степени приблизились к стоимости продукции в начале года. Снижение он объяснил тем, что торговые сети сделали запасы продукции накануне празднования Пасхи, а потому объём закупок яиц у производителей временно сократился, что повлекло изменение цены.

В свою очередь гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева отметила, что снижение на 5−10% произошло на яйцо столовое 1-й и 2-й категории. Однако, по мнению эксперта, потребитель может не заметить уменьшения цены в рознице, поскольку неясно, как торговые сети скорректируют свои ценники.

Снижение отпускных цен подтвердили также в Минпромторге России. Замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил, что в опте цены снижаются, но говорить о снижении в рознице пока преждевременно — узнать об этом можно будет после того, как Росстат опубликует свои показатели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роспотребнадзоре напомнили, как покупать яйца к Пасхе