Буэнос-Айрес, , 06:29 — REGNUM В Аргентине 28 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, подземные толчки были зафиксированы 28 апреля в 22:17 по местному времени (05:17 мск). Эпицентр землетрясения находился на расстоянии семи километров к юго-западу от аргентинского города Андакольо (2,6 тыс. человек) и в 141 километре к юго-востоку от чилийского города Чильян (150 тыс. человек). Очаг подземных толчков залегал на глубине 126 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано в акватории Чёрного моря в районе Анапы и Новороссийска Краснодарского края.

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