Салехард, , 06:26 — REGNUM В Салехарде Парад Победы в 2021 году пройдёт по проспекту Молодёжи с возложением цветов на культурно-историческом комплексе «Парк Победы». Об этом сообщил глава столицы Ямала Алексей Титовский в своих аккаунтах в социальных сетях.

Отмечается, что формат проведения Парада Победы — офлайн или онлайн — будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Салехарде. Парад планируется начать 9 мая в 10:00 (08:00 мск). В шествии примут участие колонны военного комиссариата, МЧС, полиции, таможни, следственного комитета, судебных приставов, а также колонна военной техники.

«С целью минимизации риска распространения коронавирусной инфекции принято решение о том, в параде примут участие представители силовых структур без колонн предприятий. Пандемия есть, мы её полностью ещё не победили, и мы обязаны эти риски учитывать», — пояснил заместитель главы Салехарда Иван Вершинин.