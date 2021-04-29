Новосибирск, , 06:24 — REGNUM В ближайшие годы на площадке новосибирского Академпарка планируется построить дополнительно 63 тысячи кв. м производственных и офисных объектов. Также принято решение о создании единого регионального оператора в инновационной сфере — Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности. Об этом рассказал министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

«Сегодня стоит беспрецедентная задача удвоения объемов площадей для настоящих и будущих резидентов, — за счёт развития прилегающих территорий Академпарка и на площадке п. Ложок», — уточнил Васильев.

По данным генерального директора АО «Академпарк» Дмитрия Верховода, в настоящее время резидентами Технопарка новосибирского Академгородка являются 179 компаний, общая численность сотрудников — более 4,7 тысяч человек. Суммарная выручка резидентов в 2020 году — 16,2 млрд рублей.

«Выручка на одного специалиста, работающего в Технопарке, приходится в объёме 3,5 млн рублей, и это очень высокая производительность труда. Нигде больше в Новосибирской области нет объектов с такой производительностью, — подчеркнул Верховод. — С 2021 по 2025 годы на первом этапе планируется создание объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения инженерными ресурсами, строительство лабораторно-офисных объектов общей площадью 40 000 кв. м. Предполагается, что общий объём инвестиций в проект развития территории составит более 3 млрд рублей».

Всего до 2025 года на данной площадке планируется создать дополнительно 63 тысячи кв. м производственных и офисных объектов.