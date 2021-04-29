Красноярск, , 06:22 — REGNUM В Красноярске 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте «Бессмертного полка» 2021.polkrf.ru и оставить заявку.

После проверки заявки администраторами участникам акции пришлют время показа фотографии ветеранов на официальном сайте «Бессмертного полка».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области стартовали акции ко Дню Победы.

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