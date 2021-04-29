Пермь, , 06:22 — REGNUM В Пермском крае продлен срок содержания под стражей до августа 2021 года 16-летнему жителю Октябрьского района, который обвиняется в жестоком убийстве родителей и 12-летней сестры, сообщает портал 59.RU.

В рамках расследования уголовного дела проводится психолого-психиатрическая экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поселке Октябрьский 1 марта в собственном доме убиты двое супругов и их дочь. В качестве орудия убийства использовался топор.

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